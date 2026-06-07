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Canton Ticino

Ciclista finisce nella scarpata a Gordola, nel Locarnese: 58enne gravemente ferito recuperato in elicottero

L'uomo, cittadino portoghese domiciliato nel Locarnese, ha perso il controllo della bici in una curva. Trasportato in ospedale dalla Rega

elicottero rega soccorsi

Grave incidente nella mattinata di domenica 7 giugno a Gordola, nel Locarnese in Canton Ticino, dove un ciclista è uscito di strada finendo in una scarpata. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 12.30, in località Gordemo, un cittadino portoghese di 58 anni domiciliato nel Locarnese stava percorrendo in bicicletta la strada in direzione di Gordola. Nell’affrontare una curva a sinistra, per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada ed è precipitato nella scarpata sottostante, in una zona impervia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia intercomunale del Piano, i Pompieri di Locarno e i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), insieme alla Rega. Dopo aver prestato le prime cure e recuperato il ferito, i soccorritori lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 58enne ha riportato serie ferite.

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Pubblicato il 07 Giugno 2026
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