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Ciclista soccorso sulla provinciale del lago ad Azzate: grave un 54enne, sul posto l’elisoccorso

Vista la gravità della situazione, la centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso, il livello di massima urgenza: oltre all'ambulanza, è stato fatto alzare in volo l'elisoccorso

Generico 15 Jun 2026

Intervento con massima urgenza questa mattina, lunedì 15 giugno, ad Azzate. Poco prima delle 8, intorno alle 7.45, un ciclista avrebbe avuto un malore lungo la strada provinciale 36, all’altezza dell’intersezione con via Mascagni, la via secondaria che si immette sull’arteria provinciale.

A farne le spese un uomo di 54 anni. Vista la gravità della situazione, la centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso, il livello di massima urgenza: oltre all’ambulanza, è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso.

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze sulla circolazione in una delle direttrici più trafficate della zona nell’ora di punta. Si registrano code lungo la Sp36 a partire da Bodio Lomnago in direzione Varese e, nel senso opposto, dalla rotonda di Capolago.

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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