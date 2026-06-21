Cina e Africa: i nuovi protagonisti di un mondo che cambia

Se c’è un elemento che accomuna gli interventi di Simone Pieranni e Martino Ghielmi ai Dialoghi del Sacro Monte di sabat0 20 giugno è la necessità di abbandonare narrazioni semplificate. Sia la Cina sia l’Africa, infatti, vengono spesso raccontate attraverso immagini stereotipate che rischiano di nascondere la complessità dei cambiamenti in corso.

UNA CINA CHE GUARDA SEMPRE MENO ALL’OCCIDENTE COME MODELLO

Collegato in video direttamente dalla Cina, impossibilitato a rientrare in Italia in tempo per l’evento, Simone Pieranni ha offerto uno sguardo dall’interno su un Paese che continua a occupare una posizione centrale negli equilibri globali. Una Cina che oggi appare più sicura di sé rispetto al passato e sempre meno interessata a guardare all’Occidente come modello da seguire. Se per decenni l’obiettivo è stato apprendere tecnologie, metodi produttivi e strategie di sviluppo, oggi Pechino si percepisce come un interlocutore alla pari delle grandi potenze mondiali.

Dietro questa immagine di forza si nasconde però una realtà più articolata. «Esistono molte Cine», ha spiegato Pieranni, richiamando le profonde differenze che attraversano il Paese. La crescita economica che ha caratterizzato gli ultimi decenni non garantisce più automaticamente fiducia nel futuro, soprattutto tra i più giovani. La disoccupazione giovanile, il rallentamento dell’economia e la crisi del settore immobiliare stanno mettendo in discussione quella promessa di mobilità sociale che aveva accompagnato l’ascesa cinese.

Per affrontare queste sfide, il governo punta sempre più su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e robotica. Non solo per rafforzare la competitività internazionale, ma anche per rispondere a una delle questioni più urgenti del Paese: l’invecchiamento della popolazione e la riduzione della forza lavoro disponibile.

L’AFRICA NON È UN PAESE

Se la Cina rappresenta una potenza ormai consolidata, l’intervento di Martino Ghielmi ha invitato il pubblico a guardare verso un altro protagonista del futuro: l’Africa.

L’incontro, introdotto da una riflessione di Marco Giovannelli sul tema demografico e sulle società europee sempre più anziane, ha posto una domanda cruciale: come costruire oggi un dialogo autentico tra Africa ed Europa?

Secondo Ghielmi, il problema nasce spesso dal modo in cui il continente africano viene raccontato. Nei media europei l’Africa continua a essere associata a guerre, povertà, migrazioni ed emergenze. Una rappresentazione che finisce per oscurare la realtà di un continente composto da 54 Paesi, migliaia di culture diverse e una popolazione giovanissima.

Proprio la demografia rappresenta uno degli elementi più significativi. Mentre Europa e Cina affrontano l’invecchiamento della popolazione, l’Africa vive una fase opposta: gran parte della crescita demografica mondiale si concentrerà qui nei prossimi decenni. Una trasformazione che si accompagna a dinamiche di innovazione spesso poco conosciute fuori dal continente.

Ghielmi ha citato esempi come M-Pesa in Kenya, il sistema di pagamenti digitali nato attraverso la telefonia mobile, o le iniziative promosse dall’imprenditore Tony Elumelu per sostenere migliaia di giovani imprenditori africani. Esperienze che raccontano un’Africa capace di produrre innovazione e non soltanto di riceverla.

Da qui nasce anche la proposta di superare una logica fondata sull’assistenza per costruire invece relazioni di scambio. Non un dialogo tra chi aiuta e chi viene aiutato, ma un confronto tra soggetti portatori di competenze e opportunità diverse. Progetti come INAfrica o esperienze imprenditoriali che uniscono design europeo e produzione locale mostrano come questa prospettiva sia già possibile.

Messi uno accanto all’altro, gli interventi di Pieranni e Ghielmi restituiscono l’immagine di un mondo che sta spostando il proprio baricentro. Da una parte una Cina che deve affrontare le contraddizioni del proprio successo; dall’altra un’Africa che cerca di liberarsi da rappresentazioni riduttive per affermarsi come protagonista del XXI secolo. In entrambi i casi, il messaggio è lo stesso: comprendere il presente richiede strumenti nuovi e la capacità di guardare oltre gli stereotipi con cui abbiamo imparato a leggere il mondo.