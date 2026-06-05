Cinema sotto le stelle a Castelletto Sopra Ticino: tre serate gratuite al Parco Sibilia
La rassegna prenderà il via il 14 giugno con la commedia "Corro da te", seguita il 21 giugno da "Diamanti". A chiudere il ciclo di sarà "50 km all'ora", in programma il 28 giugno
Torna anche quest’anno a Castelletto Ticino l’appuntamento con Cinema sotto le stelle, la rassegna estiva che porterà il grande schermo all’aperto nel suggestivo scenario del Parco Comunale “G. Sibilia”. Tre serate dedicate al cinema, da vivere sotto il cielo di giugno, con ingresso libero e gratuito.
L’iniziativa propone tre film di successo, pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Le proiezioni inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno nel parco comunale, uno dei luoghi più frequentati della città durante la bella stagione.
Il programma delle proiezioni
La rassegna prenderà il via il 14 giugno con la commedia Corro da te, seguita il 21 giugno da Diamanti. A chiudere il ciclo di appuntamenti sarà 50 km all’ora, in programma il 28 giugno.
Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito.
Il sostegno degli sponsor
«Un sentito ringraziamento – commentano gli organizzatori della rassegna – va all’Agenzia Immobiliare Desidera, main sponsor della rassegna, la cui generosità e sensibilità culturale ha reso possibile realizzare queste serate».
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