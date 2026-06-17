Cinque discipline sportive adattate e tanta voglia di incontrarsi: a Laveno le Olimpiadi delle RSA
L'esperienza positiva del 2025 ha convinto la Fondazione Menotti Bassani a una seconda edizione: appuntamento venerdì 19 nella palestra comunale. "Un evento che risponde al bisogno di sentirsi parte di qualcosa, a ogni età"
Dopo il successo della prima edizione tenutasi nel 2025, torna a Laveno Mombello un appuntamento che mette al centro il valore dello sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione. Venerdì 19 giugno, a partire dalle 10, la palestra comunale di via XXV Aprile ospiterà la seconda edizione delle Olimpiadi della Terza Età, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Menotti Bassani ETS che coinvolgerà circa cento anziani provenienti da dodici RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) del territorio.
L’iniziativa si inserisce idealmente nel clima dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e punta a valorizzare l’importanza dell’attività fisica e della vita di relazione anche in età avanzata. I partecipanti si confronteranno in cinque discipline adattate alle loro capacità: calcio, basket, pallavolo, bocce e slalom. Più che una competizione in senso stretto, sarà una giornata di incontro e condivisione, nella quale il risultato lascerà spazio alla voglia di stare insieme e di mettersi in gioco.
La manifestazione nasce dall’esperienza positiva del 2025, quando la prima edizione vide la partecipazione di otto RSA del Varesotto e trasformò il palazzetto di Laveno in una grande festa dello sport e della terza età. Gli ospiti delle strutture si cimentarono in diverse prove sportive adattate, sostenuti da operatori, familiari e tifosi, in un clima di entusiasmo che andò ben oltre l’aspetto agonistico.
Proprio il successo dell’evento dello scorso anno ha spinto molte altre strutture a chiedere di aderire all’iniziativa, contribuendo alla crescita dell’edizione 2026. Un segnale che conferma la capacità delle Olimpiadi della Terza Età di creare coinvolgimento e partecipazione tra ospiti, operatori, volontari e famiglie.
«L’edizione del 2025 ci ha fatto capire quanto lo sport possa essere uno strumento potente anche nella quotidianità delle nostre strutture: non solo movimento ma relazione, motivazione e benessere – spiega Luca Attrattivo, responsabile del Servizio Fisioterapico della Menotti Bassani – Vedere tanti residenti partecipare con entusiasmo, e sapere che altre RSA hanno chiesto di unirsi a noi quest’anno, è la conferma che queste Olimpiadi rispondono a un bisogno vero: sentirsi parte di qualcosa, a ogni età».
Anche quest’anno, dunque, a vincere non saranno soltanto i più abili nelle varie discipline, ma soprattutto lo spirito di comunità, la voglia di vivere esperienze condivise e la dimostrazione concreta che lo sport può essere uno straordinario alleato del benessere in ogni fase della vita.
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