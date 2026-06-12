Cinque italiane in Eurocup, Openjobmetis alla finestra per la Champions League

La ECA, l’ente che organizza sia l’Eurolega sia la Eurocup di pallacanestro, ha diramato l’elenco delle partecipanti alla prossima Eurocup. Una lista che comprende ben cinque club italiani, il che fa del nostro Paese il più presente in questa competizione.

Tre squadre hanno in tasca una licenza quinquennale: si tratta di Trento e Venezia che sono da anni protagoniste in questo torneo, e di Tortona che ha scelto questa strada dopo aver partecipato l’anno scorso alla Champions della Fiba. Le altre due “azzurre” sono Napoli e Roma che vogliono testare le proprie ambizioni per il futuro: i campani arrivano da un brutto campionato ma hanno comunque alle spalle una struttura ben definita. Diverse la situazione dei capitolini, la società che ha acquisito i diritti sportivi di Cremona ma che attualmente non hanno annunciato alcun organigramma.

Se a queste cinque formazioni aggiungiamo le due italiane in Eurolega, l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, arriviamo a un totale di sette. Questo per dire che Varese rimane alla finestra per capire quale potrà essere il proprio futuro europeo. Nona in campionato, la Openjobmetis ha davanti tre squadre a livello di risultati (se escludiamo quelle già accasate nell’ECA): Brescia, Reggio Emilia e Trieste. Di queste, lombardi e giuliani non dovrebbero iscriversi a una coppa mentre la Unahotels è destinata a partecipare alla Basketball Champions League organizzata dalla Fiba, lo stesso “ambiente” nel quale si muove la Pallacanestro Varese diretta da Luis Scola. (foto in alto: l’ultima partita europea di Varese fino a oggi: Bahcesehir-Itelyum a Istanbul)

Purtroppo però l’Italia non ha un secondo posto assicurato in BCL, anche per via dell’esclusione di Trapani nella scorsa stagione. Se Fiba dovesse concederlo, allora per Varese si aprirebbero le porte di questa competizione, in caso contrario i biancorossi dovrebbero per lo meno partecipare ai preliminari (come avvenne, senza esito positivo, nel 2023-24). Se così fosse, e se Varese non riuscisse a qualificarsi in quel modo, per la squadra di Kastritis ci sarebbe la garanzia di prendere parte alla Fiba Europe Cup. Un torneo in cui i biancorossi vantano una finale (2016) e due semifinali (2019 e 2024). Per un verdetto definitivo però, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo: probabilmente intorno alla fine di giugno.

LIBRIZZI CONFERMA: RIMANE BIANCOROSSO – «Non vedo l’ora di rivedervi tutti a Masnago». Con poche parole a commento di un filmato pubblicato sui social dalla Pallacanestro Varese, Matteo Librizzi dà l’appuntamento ai tifosi per la prossima stagione togliendo così ogni residuo dubbio sulla sua permanenza in biancorosso. Una conferma che ormai era nell’aria da tempo: “Libro” aveva sondato la possibilità di trasferirsi per un anno in NCAA ma la mancanza di offerte di un certo livello unita all’incertezza sull’eleggibilità (sono state introdotti alcuni “paletti” dopo la dergulation dei mesi scorsi) hanno in pratica tolto la possibilità concreta di un trasferimento negli USA.