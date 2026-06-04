Cinque studentesse dell’Itcs Zappa di Saronno conquistano il premio Fondazione Bracco con la startup RisparmiaFacile

La startup delle studentesse dell’Itcs Zappa di Saronno si è aggiudicata il premio di Fondazione Bracco nell’ambito del progetto “La mia impresa, il mio futuro” promosso da Fondazione Sodalitas che accompagna gli studenti delle scuole superiori nello sviluppo di idee imprenditoriali innovative e sostenibili.

Durante l’evento conclusivo, che ha registrato una grande partecipazione a Varese, il premio di Fondazione Bracco è stato assegnato a “RisparmiaFacile”, startup digitale ideata da cinque studentesse della classe 4BAF dell’istituto saronnese: Alice Martignago, Iulia Nicolae, Viola Turconi, Viola Razzoli e Caterina Mosca.

Un progetto per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa

L’iniziativa, sostenuta da Fondazione Bracco a partire dall’anno scolastico 2023-2024, punta a sviluppare nei giovani competenze imprenditoriali e una maggiore sensibilità verso i temi della sostenibilità, considerati sempre più importanti per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro e della transizione ecologica.

Il percorso si basa su un approccio pratico, che permette agli studenti di lavorare in gruppo alla creazione di una vera e propria startup. Attraverso seminari e attività laboratoriali, ragazze e ragazzi elaborano un’idea imprenditoriale, costruiscono un business plan e sperimentano strumenti e metodologie tipiche del mondo aziendale.

Quasi 3mila studenti coinvolti

L‘edizione 2025-2026 ha coinvolto circa 2.900 studenti di 34 istituti scolastici delle province di Varese, Milano, Monza Brianza, Sondrio, Genova e Torino.

Nel corso dell’anno scolastico i partecipanti hanno sviluppato numerose proposte imprenditoriali che sono poi state valutate nell’ambito di un contest finale, durante il quale le aziende e le fondazioni aderenti a Fondazione Sodalitas hanno premiato i progetti ritenuti più innovativi e sostenibili.

Tra questi si è distinta proprio “RisparmiaFacile”, l’idea sviluppata dalle studentesse dello Zappa di Saronno, che ha conquistato il riconoscimento assegnato da Fondazione Bracco.

Oltre 9mila studenti nelle prime cinque edizioni

Con la quinta edizione, il progetto ha raggiunto risultati significativi. Dalla sua nascita ha coinvolto complessivamente oltre 9.000 studenti, che hanno elaborato più di 1.800 progetti di startup.

Attraverso questa iniziativa, Fondazione Bracco conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi educativi capaci di favorire lo sviluppo di competenze trasversali, spirito d’iniziativa e attenzione ai temi della sostenibilità, creando un ponte tra il mondo della scuola e quello dell’impresa.