Cittadinanza attiva a Busto Arsizio: genitori e studenti dipingono la scuola Schweitzer

Una giornata dedicata alla cittadinanza attiva e alla cura del bene comune ha trasformato gli ambienti della scuola secondaria di primo grado Schweitzer di Busto Arsizio. Sabato scorso, genitori, studenti e volontari si sono ritrovati nei locali di via Toce per un intervento di riqualificazione condivisa che ha portato alla tinteggiatura di un’aula e di un corridoio dell’istituto. L’iniziativa è nata per rendere la scuola più accogliente, trasmettendo al contempo ai ragazzi il valore del rispetto e della cura degli spazi condivisi.

L’opera degli Urban Solid nei corridoi

La giornata ha visto anche un importante momento artistico e culturale grazie alla partecipazione dei writer di Urban Solid. Gli artisti hanno realizzato all’interno del plesso un murale intitolato “Menti Connesse”, un’opera ricca di simboli legati alla conoscenza, alla comunicazione e alla creatività. L’obiettivo dell’intervento visivo è quello di raccontare una scuola aperta, capace di mettere in relazione idee ed esperienze differenti, trasformando un semplice corridoio di passaggio in un luogo di sosta e di riflessione per gli alunni.

La sinergia tra comitato e dirigenza

Il progetto è stato il risultato di una stretta collaborazione che ha visto coinvolte le diverse componenti della comunità scolastica. Un ruolo centrale è stato giocato dal Comitato Genitori delle scuole Morelli e Schweitzer, guidato da Gloria Bonomi, e dalla dirigenza scolastica coordinata dalla preside. «Il valore educativo e sociale di questo progetto – il commento della prof.ssa Michaela Gornati, dirigente scolastica – risiede proprio nella capacità di unire le forze per il bene dei nostri ragazzi».

I protagonisti del lavoro di squadra

La macchina organizzativa ha funzionato grazie all’impegno di numerose figure del territorio. Ivano Grassi ha curato il raccordo logistico tra le famiglie e il gruppo dei volontari, facilitando il coordinamento dei lavori. Insieme a lui hanno collaborato attivamente Maria Spadone, Marta Patenà, Chiara Alberici, Ida Rometti e Annalisa Bonotti. Accanto agli adulti, i veri protagonisti della giornata sono stati gli studenti delle classi 1ª B e 1ª E, che hanno lavorato con rulli e pennelli sperimentando sul campo il valore dello spirito di squadra.

Un modello di collaborazione per il futuro

L’esperienza della Schweitzer dimostra come il legame tra istituzioni scolastiche, famiglie e territorio possa produrre risultati concreti e duraturi. Oltre alle pareti rinfrescate e al nuovo murale che arricchisce l’identità dell’istituto, la giornata lascia alla comunità di Busto Arsizio la consapevolezza che la cura della scuola è un compito collettivo. Un segnale importante per il futuro dell’istituto, che si costruisce giorno dopo giorno attraverso l’impegno diretto di chi lo vive.