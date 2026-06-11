Cittadini e negozi protagonisti della prevenzione dei rifiuti: al via il progetto “riduciti”
Un progetto transfrontaliero tra Italia e Svizzera invita cittadini, commercianti e attività del territorio a segnalare comportamenti e servizi che contribuiscono concretamente alla riduzione dei rifiuti
Contribuire alla riduzione dei rifiuti e valorizzare le buone pratiche già presenti sul territorio insubrico. È questo l’obiettivo di “Riduciti”, il progetto transfrontaliero che invita cittadini, commercianti ed esercenti a raccontare le proprie esperienze sostenibili attraverso due questionari online.
L’iniziativa punta a raccogliere idee, attività e comportamenti virtuosi già attivi nella vita quotidiana e nel mondo del commercio, con l’obiettivo di realizzare una futura “Mappa insubrica della prevenzione dei rifiuti”. Uno strumento che permetterà di dare visibilità alle realtà impegnate nella riduzione degli sprechi e nella promozione di modelli di consumo più sostenibili.
Due questionari per mappare le buone pratiche
Il primo questionario è rivolto ai cittadini che adottano comportamenti orientati al riuso, alla riparazione degli oggetti, alla riduzione degli sprechi e agli acquisti consapevoli.
https://forms.gle/GdBS9CehERjKBErk6
Il secondo è dedicato a negozi, attività commerciali e servizi che promuovono pratiche come il refill, il noleggio, il riuso, l’upcycling, la riparazione e altre iniziative per limitare la produzione di rifiuti.
https://forms.gle/B1afEy1Abt4X2awNA
Un progetto tra Italia e Svizzera
Partecipare significa contribuire alla costruzione di una rete territoriale più consapevole e collaborativa, mettendo in evidenza esperienze positive già presenti nelle comunità locali.
“Riduciti” è coordinato dalla Provincia di Varese e finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera. Il progetto coinvolge enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, istituti di ricerca e partner italiani e svizzeri con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione sul tema della prevenzione e della riduzione dei rifiuti.
Tra i partner figurano Caritas Ticino, ARS ambiente S.r.l., Istituto Oikos ETS, Legambiente Lombardia ONLUS, Appropriate Technology Development Centre (CAST ONG Onlus), la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e il Comune di Cadempino.
Per informazioni è possibile scrivere a osservarifiuti@provincia.va.it.
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