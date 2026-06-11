Cittiglio si prepara alla Varese Van Vlaanderen: il 21 giugno torna la festa del ciclismo sulle strade di Alfredo Binda

Mancano dieci giorni alla Varese Van Vlaanderen, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ciclismo del territorio. Domenica 21 giugno Cittiglio ospiterà la manifestazione organizzata dalla Società Ciclistica Orinese sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, un evento non competitivo che richiama ogni anno centinaia di partecipanti sulle strade dell’Alto Varesotto.

La manifestazione rende omaggio alla figura di Alfredo Binda, campione simbolo del ciclismo varesino, proponendo percorsi che richiamano idealmente le grandi classiche del Nord Europa attraverso una serie di impegnative salite, ribattezzate per l’occasione con nomi ispirati alle Fiandre.

Alla scoperta dei “muri” del Varesotto

Anche per l’edizione 2026 i partecipanti potranno scegliere tra diversi tracciati. I protagonisti della randonnée avranno a disposizione due percorsi stradali: quello lungo da 115 chilometri e 1.580 metri di dislivello, con 18 ascese, e quello breve da 88 chilometri e 1.326 metri di dislivello, caratterizzato da 14 “muri”.

Tra le salite più note figurano il Tainenberg, il Sarisciun’n Muur, il Ballaraten Muur e il Murinasch, con indicazioni lungo il percorso che segnaleranno lunghezza e pendenze di ogni ascesa.

Spazio anche al gravel

L’evento sarà anche la terza prova del Gravel Circus, challenge dedicata al gravel e intitolata alla memoria di Pierluigi Talamona.

I gravellisti potranno scegliere tra due itinerari: uno da 49 chilometri con 658 metri di dislivello e uno più impegnativo da 76 chilometri con 959 metri di dislivello.

Per chi desidera vivere la giornata in modo più rilassato sarà inoltre disponibile un percorso cicloturistico ridotto, aperto a ogni tipologia di bicicletta.

Servizi, ristori e iniziative collaterali

L’organizzazione ha predisposto tre ristori lungo i percorsi, caffè per tutti alla partenza e un ristoro finale all’arrivo. Ai partecipanti sarà inoltre consegnato un pacco gara con gadget personalizzati e prodotti alimentari.

Il ritiro del pacco gara sarà possibile al FeStiAmo Park di Cittiglio sabato 20 giugno dalle 14 alle 18 oppure domenica 21 giugno a partire dalle 7 del mattino. La partenza alla francese è prevista tra le 7.30 e le 9.

Una giornata tra sport e storia del ciclismo

La Varese Van Vlaanderen sarà anche un’occasione per scoprire il patrimonio ciclistico del territorio. A Cittiglio sarà infatti allestita una mostra dedicata alle maglie storiche del ciclismo e sarà possibile visitare il Museo Alfredo Binda, per una giornata che unirà sport, passione e memoria.

Le iscrizioni sono già aperte attraverso i siti www.varesevanvlaanderen.it e www.gravelcircus.it, oltre che nei punti convenzionati indicati sulla pagina Facebook dell’evento.