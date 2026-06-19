CM7 resta neroverde: Mario Chessa rinnova con la Castellanzese fino al 2027

La Castellanzese riparte da una delle sue certezze più solide. Mario Chessa continuerà infatti a vestire la maglia neroverde anche nella stagione 2026-2027. L’attaccante sassarese ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà ancora al club del presidente Alberto Affetti, proseguendo un rapporto che negli anni è diventato uno dei simboli della società.

Per i tifosi della Castellanzese la conferma di Chessa rappresenta una notizia particolarmente significativa. Arrivato a Castellanza ormai sei stagioni fa, il bomber ha saputo conquistare il pubblico a suon di gol, prestazioni e attaccamento alla maglia, diventando uno dei protagonisti della storia recente del club.

Numeri da record in maglia neroverde

Il percorso di Chessa con la Castellanzese è raccontato anche dai numeri. In 183 partite disputate ha realizzato 107 reti e servito 40 assist ai compagni, contribuendo in maniera decisiva ai risultati ottenuti dalla squadra nelle ultime stagioni.

Statistiche che testimoniano il peso dell’attaccante all’interno del progetto sportivo neroverde e che potrebbero ulteriormente crescere nel corso del prossimo campionato.

Chessa: «Questa è casa mia»

Al momento della firma sul nuovo contratto, l’attaccante ha espresso tutta la sua soddisfazione per la permanenza a Castellanza.

«Sono veramente contento di rimanere alla Castellanzese – afferma Mario Chessa –. Questi colori, questa società e questi tifosi rappresentano tanto per me e voglio continuare a regalare a tutti grandissime gioie ed emozioni. Questa è casa mia, inizio il settimo anno, sette come il mio numero di maglia e spero che sia di buon auspicio per la stagione. Ringrazio tantissimo sia il presidente Alberto Affetti sia il direttore sportivo Andrea Gritti, che ritrovo in una nuova veste, per la fiducia mostrata nei miei confronti. Mi piacerebbe raggiungere il traguardo dei duecento gol in Serie D e farlo con la maglia della Castellanzese sarebbe un sogno, speriamo si avveri»

Un punto fermo per il futuro

Con il rinnovo di Chessa, la Castellanzese si assicura uno dei giocatori più rappresentativi della propria rosa e un riferimento importante per il nuovo corso sportivo. Un segnale di continuità che guarda al futuro senza rinunciare ai protagonisti che hanno scritto alcune delle pagine più significative della storia recente del club.