Cobolli si arrende al quinto set: Zverev vince il Roland Garros

Per il secondo anno consecutivo il Roland Garros respinge, in finale, un giocatore italiano. Dopo la sconfitta di Jannik Sinner nel 2025 contro Carlos Alcaraz, stavolta è stato Flavio Cobolli a inchinarsi al tedesco Alexander Zverev, ma solo al termine di una maratona durata cinque set e quasi quattro ore.

Cobolli, entrato nel torneo da numero 14 e da lunedì approdato al 10 del ranking ATP, ha provato a sovvertire il pronostico che vedeva Zverev favorito. Perso nettamente il primo set (6-1) in cui il romano ha pagato la tensione, Cobolli ha vinto 6-4 il secondo, è scivolato 6-4 nel terzo ma si è risollevato vincendo al tie-break (7-6) il quarto, nel quale ha tolto due volte il servizio a Zverev.

La gara è quindi andata al quinto e decisivo parziale, ma in questo caso il tedesco ha subito ottenuto un break e lo ha bissato poco dopo: a quel punto l’azzurro si è dovuto arrendere con un altro 6-1 che non intacca l’eccezionale torneo disputato né la coraggiosa finale. Zverev, numero 3 al mondo, ottiene finalmente la prima e agognata vittoria in un torneo del Grande Slam dopo tre finali perse contro Thiem, Alcaraz e Sinner.

L’ultimo successo italiano a Parigi nel singolare maschile resta quindi quello, storico, ottenuto nel 1976 da Adriano Panatta, chiamato per questo a premiare i finalisti in questa edizione disputata cinquant’anni dopo il suo trionfo. Per il tennis italiano però questa rimane un’edizione eccellente, con tre giocatori approdati ai quarti (oltre a Cobolli anche Arnaldi e Berrettini, fermati da problemi fisici); Vavassori-Errani hanno vinto il doppio misto mentre Vavassori e Bolelli sono arrivati in semifinale nel doppio. Il tutto senza Musetti (assente per infortunio) e praticamente senza Sinner, uscito per il ben noto malore al secondo turno contro Cerundolo.