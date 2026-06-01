Cocaina nascosta negli slip e 45mila euro dietro il frigorifero: arrestato a Porlezza

Un uomo di nazionalità turca è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Como con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nella serata di venerdì 30 maggio a Porlezza, nell’ambito dei controlli sul territorio predisposti dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle.

L’intervento è scattato durante un controllo stradale effettuato dai militari della Compagnia di Menaggio con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Ponte Chiasso. A bordo di un’autovettura fermata nel centro della cittadina lacustre viaggiavano una donna alla guida e un cittadino turco, già gravato da precedenti specifici.

Determinante si è rivelato il fiuto del cane antidroga “Anima”, che ha consentito di individuare cinque dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4,7 grammi, che l’uomo aveva nascosto negli slip.

A seguito del ritrovamento, e dopo aver informato il magistrato di turno, i finanzieri hanno esteso gli accertamenti all’abitazione dell’uomo, sempre a Porlezza. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori 8,7 grammi di marijuana conservati all’interno di un contenitore in vetro.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre rinvenuto un ingente quantitativo di denaro contante: circa 45mila euro nascosti in un’intercapedine ricavata dietro il frigorifero. Secondo gli investigatori, la somma potrebbe essere riconducibile all’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella mattinata di oggi si è svolto il processo con rito direttissimo.

La Guardia di Finanza sottolinea come l’operazione rientri nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio comasco, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani.