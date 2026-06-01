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Cocaina nascosta negli slip e 45mila euro dietro il frigorifero: arrestato a Porlezza

Grazie al fiuto del cane antidroga “Anima”, la Guardia di Finanza di Como ha individuato cinque dosi di cocaina. Nell'abitazione trovati ulteriori 8,7 grammi di marijuana

guardia di finanza como

Un uomo di nazionalità turca è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Como con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nella serata di venerdì 30 maggio a Porlezza, nell’ambito dei controlli sul territorio predisposti dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle.

L’intervento è scattato durante un controllo stradale effettuato dai militari della Compagnia di Menaggio con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Ponte Chiasso. A bordo di un’autovettura fermata nel centro della cittadina lacustre viaggiavano una donna alla guida e un cittadino turco, già gravato da precedenti specifici.

Determinante si è rivelato il fiuto del cane antidroga “Anima”, che ha consentito di individuare cinque dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4,7 grammi, che l’uomo aveva nascosto negli slip.

A seguito del ritrovamento, e dopo aver informato il magistrato di turno, i finanzieri hanno esteso gli accertamenti all’abitazione dell’uomo, sempre a Porlezza. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori 8,7 grammi di marijuana conservati all’interno di un contenitore in vetro.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre rinvenuto un ingente quantitativo di denaro contante: circa 45mila euro nascosti in un’intercapedine ricavata dietro il frigorifero. Secondo gli investigatori, la somma potrebbe essere riconducibile all’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella mattinata di oggi si è svolto il processo con rito direttissimo.

La Guardia di Finanza sottolinea come l’operazione rientri nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio comasco, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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