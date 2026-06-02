Cocaina negli slip e 45mila euro nascosti dietro il frigorifero: arrestato dalla Guardia di finanza a Porlezza
Il controllo è scattato grazie al fiuto del cane antidroga Anima. In casa dell'uomo trovati marijuana e 45mila euro in contanti, ritenuti presunto provento dello spaccio
Un uomo di origine turca è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Como con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata portata a termine nella serata del 30 maggio dai militari della Compagnia di Menaggio, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Ponte Chiasso, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti.
Il controllo è scattato a Porlezza, dove le Fiamme Gialle hanno fermato un’auto condotta da una donna, con a bordo l’uomo, già gravato da precedenti specifici. Durante le verifiche era presente anche l’unità cinofila antidroga Anima, che ha immediatamente segnalato la presenza di sostanza stupefacente.
I militari hanno così trovato cinque dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4,7 grammi, che l’uomo aveva nascosto negli slip. Dopo aver informato il magistrato di turno, le Fiamme Gialle hanno esteso gli accertamenti all’abitazione del soggetto, sempre a Porlezza.
Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 8,7 grammi di marijuana, custoditi all’interno di un vasetto di vetro, e circa 45mila euro in contanti, nascosti in un’intercapedine ricavata dietro il frigorifero. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe presumibilmente riconducibile all’attività di spaccio.
Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella mattinata odierna è previsto il rito per direttissima.
L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di finanza sul territorio comasco nel contrasto ai traffici illeciti, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti. Come previsto dalla legge, l’effettiva responsabilità della persona coinvolta sarà accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.
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