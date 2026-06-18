Cocciniglia giapponese a Varese, l’allarme di Franco Formato: “Basta minimizzare, serve un monitoraggio”
Intervento del consigliere di Lombardia Ideale sulle infestazioni segnalate a Casbeno, Bobbiate e Schiranna. Critiche all'assessore San Martino e la richiesta di un piano di prevenzione pubblico
La diffusione della cocciniglia giapponese nei parchi e lungo i viali cittadini irrompe nel dibattito politico di Palazzo Estense. Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, il consigliere di Lombardia Ideale Franco Formato ha aperto i lavori sollevando il caso delle numerose segnalazioni arrivate nell’ultimo periodo da parte dei residenti, preoccupati per lo stato di salute del patrimonio arboreo rionale.
L’infestazione sta interessando in modo particolare le aree di Casbeno, Bobbiate e Schiranna, dove la presenza del parassita sta provocando evidenti disagi sia alla vegetazione sia alla vivibilità degli spazi pubblici.
I rischi per gli alberi e i disagi per i cittadini
Nel suo intervento, Formato ha ricordato come l’allarme non provenga solo dai cittadini, ma sia supportato dal parere di professionisti del settore. Tra questi, l’agronomo Daniele Zanzi, figura esperta in materia di arboricoltura e gestione del verde, che ha recentemente richiamato l’attenzione sulla pericolosità di questo insetto infestante.
La cocciniglia giapponese è infatti un parassita particolarmente aggressivo, capace di aggredire le piante portandole a un progressivo deperimento biologico, elemento che nel lungo periodo rischia di comprometterne la stabilità e la sicurezza pubblica. A questo si aggiunge il problema della produzione di melata, la sostanza appiccicosa secreta dagli insetti che si deposita su automobili, marciapiedi, panchine e strade, danneggiando l’arredo urbano.
L’attacco all’assessorato e le richieste di monitoraggio
Il consigliere di minoranza ha indirizzato una critica diretta alla gestione dell’assessorato all’Ambiente, guidato da Nicoletta San Martino: «Di fronte alle preoccupazioni dei cittadini e ai richiami provenienti da esperti del settore, stupisce l’atteggiamento dell’assessore, che sembra tendere a minimizzare il problema invece di affrontarlo con la dovuta attenzione e trasparenza. Quando residenti ed esperti lanciano un allarme, il compito dell’amministrazione non dovrebbe essere quello di rassicurare a priori, ma di verificare, monitorare e informare».
Per arginare il fenomeno, Formato ha chiesto formalmente al Comune di avviare un piano di monitoraggio mirato e puntuale su tutte le alberature pubbliche della città, rendendo noti i dati eventualmente già in possesso degli uffici tecnici. La proposta prevede anche l’attivazione di una campagna informativa istituzionale rivolta ad amministratori di condominio e proprietari privati, finalizzata a riconoscere precocemente i focolai e a facilitare le segnalazioni tempestive. Il caso, ha annunciato l’esponente di Lombardia Ideale, verrà presto portato in discussione anche all’interno della Commissione consiliare competente.
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