Colpo da Serie A1 per la Futura: da Milano arriva Emma Cagnin
La schiacciatrice veneta, già oro mondiale ed europeo a livello giovanile, sarà una delle schiacciatrici titolari delle biancorosse nel prossimo torneo di A2. "Le aspettative sono un privilegio"
Arrivo di grande spessore in casa Futura Volley Giovani: la formazione di Busto Arsizio schiererà, nel prossimo campionato di A2, la 23enne schiacciatrice Emma Cagnin che arriva da una big della Serie A1 – il Vero Volley Milano – e che è stata pluridecorata con le nazionali giovanili.
La giocatrice di Castelfranco Veneto, pur ancora molto giovane, vanta una solidissima esperienza anche internazionale: oltre ai tornei disputati con l’Italia (oro mondiale U20, due ori europei U21 e U16) ha vinto nel 2025 lo scudetto francese con la maglia di Parigi Levallois, un risultato che le aveva riaperto le porte del massimo campionato tricolore e di Milano con cui ha conquistato la Supercoppa nazionale.
Un acquisto pesantissimo per il campionato cadetto e per la squadra di coach Michele Marchiaro: Cagnin è giocatrice di grande affidabilità in seconda linea oltre a essere attaccante pericolosa in banda. Cresciuta a Castelfranco e poi a Piave, ha esordito in A1 a 17 anni con l’Imoco, si è fatta le ossa in A2 a Montecchio per poi vestire le maglie di Bergamo, Casalmaggiore e Firenze prima di volare in Francia e tornare a Milano.
«Vorrei mettere a disposizione della squadra tutto ciò che ho imparato e consolidarlo, oltre a disponibilità totale dentro e fuori dal campo – ha spiegato Cagnin al momento della firma con la Futura – Credo molto nel fatto che un gruppo unito renda di più e affronti meglio anche i momenti più delicati. Infine, porterò soprattutto spirito competitivo puro. Le aspettative su di me sono un privilegio anche se tendo a sentire la pressione: sia quella esterna, sia quella che sono io a mettere su me stessa».
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