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Colpo da Serie A1 per la Futura: da Milano arriva Emma Cagnin

La schiacciatrice veneta, già oro mondiale ed europeo a livello giovanile, sarà una delle schiacciatrici titolari delle biancorosse nel prossimo torneo di A2. "Le aspettative sono un privilegio"

emma cagnin pallavolo futura volley

Arrivo di grande spessore in casa Futura Volley Giovani: la formazione di Busto Arsizio schiererà, nel prossimo campionato di A2, la 23enne schiacciatrice Emma Cagnin che arriva da una big della Serie A1 – il Vero Volley Milano – e che è stata pluridecorata con le nazionali giovanili.

La giocatrice di Castelfranco Veneto, pur ancora molto giovane, vanta una solidissima esperienza anche internazionale: oltre ai tornei disputati con l’Italia (oro mondiale U20, due ori europei U21 e U16) ha vinto nel 2025 lo scudetto francese con la maglia di Parigi Levallois, un risultato che le aveva riaperto le porte del massimo campionato tricolore e di Milano con cui ha conquistato la Supercoppa nazionale.

Un acquisto pesantissimo per il campionato cadetto e per la squadra di coach Michele Marchiaro: Cagnin è giocatrice di grande affidabilità in seconda linea oltre a essere attaccante pericolosa in banda. Cresciuta a Castelfranco e poi a Piave, ha esordito in A1 a 17 anni con l’Imoco, si è fatta le ossa in A2 a Montecchio per poi vestire le maglie di Bergamo, Casalmaggiore e Firenze prima di volare in Francia e tornare a Milano.

«Vorrei mettere a disposizione della squadra tutto ciò che ho imparato e consolidarlo, oltre a disponibilità totale dentro e fuori dal campo – ha spiegato Cagnin al momento della firma con la Futura – Credo molto nel fatto che un gruppo unito renda di più e affronti meglio anche i momenti più delicati. Infine, porterò soprattutto spirito competitivo puro. Le aspettative su di me sono un privilegio anche se tendo a sentire la pressione: sia quella esterna, sia quella che sono io a mettere su me stessa».

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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