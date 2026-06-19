“Coltivare inclusione”, a Porto Valtravaglia si rafforza il senso di comunità
Si tratta dell'inserimento lavorativo di ragazzi con difficoltà. L'assessore Longhi di Luino: “Iniziativa di grande valore sociale ed educativo"
Qualche giorno fa è stato stilato il bilancio di un progetto di inclusione sociale realizzato da Asilo Mariuccia a Porto Valtravaglia, si tratta dell’inserimento lavorativo di ragazzi con difficoltà. Sul punto interviene l’assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Luino, Roberta Longhi.
Porto Valtravaglia, “Coltivare inclusione” chiude con 21 giovani formati, un tirocinio e un’assunzione
«Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale ed educativo perché offre ai giovani un’opportunità concreta di crescita personale, partecipazione attiva e inclusione. Attraverso esperienze condivise e percorsi orientati alla valorizzazione delle capacità di ciascuno, il progetto contribuisce a rafforzare il senso di comunità e a promuovere relazioni positive tra i ragazzi. Sono stata particolarmente contenta che la mia prima uscita pubblica sia coincisa con questo evento dove i giovani sono stati protagonisti e hanno saputo dimostrare che cambiare si può, bastano impegno e buona volontà ed ovviamente “qualcuno” che creda in te».
Conclude Longhi: «Ringrazio la Fondazione Asilo Mariuccia e Fondazione Cariplo per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel sostenere percorsi che mettono al centro i giovani e il loro futuro. Investire nelle nuove generazioni significa costruire comunità più coese, accoglienti e capaci di affrontare le sfide del domani.»
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