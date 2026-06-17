Come diventare più competitivi grazie agli investimenti: un webinar sulle opportunità per le PMI

Quando si parla di far crescere un’azienda, esiste un confine netto tra il “sopravvivere” e il dominare il mercato: la capacità di investire in beni strumentali.

Acquistare nuovi macchinari, impianti, hardware o software produttivi non è una mera operazione contabile da inserire nel registro dei cespiti, ma una scelta strategica fondamentale per ridurre i tempi di produzione, abbattere i costi unitari, innalzare gli standard qualitativi e garantire la massima sicurezza sul lavoro.

Per le micro, piccole e medie imprese, l’innovazione tecnologica rappresenta il vero e unico motore capace di sollecitare un salto dimensionale e cambiare marcia in un mercato sempre più competitivo. Ma come si progetta un investimento in grado di trasformare radicalmente il modello operativo aziendale?

Per rispondere a questa domanda e guidare gli imprenditori tra le opportunità di finanziamento disponibili, CNA Lombardia Nord-Ovest ha organizzato un webinar gratuito il prossimo martedì 23 giugno 2026 alle ore 17.

Durante l’incontro online, il relatore Stefano Gussoni, esperto del settore, illustrerà nel dettaglio le principali agevolazioni a disposizione in questo momento delle PMI, spiegando come cumulare i benefici e presentare domande che abbiano successo.

In particolare verranno analizzati i seguenti bandi e incentivi: Nuova Sabatini per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, Nuova Sabatini capitalizzazione, l’incentivo che premia le imprese che scelgono di rafforzarsi a livello patrimoniale, Bando Sviluppo Aziendale Lombardia, Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, l’agevolazione per la transizione digitale e tecnologica dei processi produttivi e Iperammortamento 2026.

«Oggi l’efficienza non è più un’opzione, ma un requisito di sopravvivenza. Saper sfruttare il mix corretto di incentivi nazionali e regionali permette alle piccole imprese di fare investimenti che altrimenti sembrerebbero fuori portata, trasformandoli in un vantaggio competitivo immediato – osserva il Vice Presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest, Luca Mambretti – Gli incentivi per aiutare le imprese nei propri investimenti ci sono, a volte è l’informazione che manca. Durante il webinar forniremo tutte le dritte necessarie affinchè gli imprenditori possano approfittare dei fondi messi a disposizione per l’acquisto di macchinari, sistemi di produzione, computer e tutte le attrezzature che migliorano l’efficienza dell’attività».

CNA Lombardia Nord-Ovest, inoltre, ha un apposito Sportello dedicato ai Bandi e alle opportunità che eroga un servizio di assistenza alle imprese sulla consulenza e presentazione delle domande.

Il webinar è gratuito. Per partecipare occorre inviare un’email a bandi@cnalombardianordovest.it richiedendo il link per il collegament