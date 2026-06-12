Come si cura un lago? La strategia (e i cantieri) di Alfa per proteggere lo specchio d’acqua di Varese

Guardare il Lago di Varese dall’alto, azzurro e immobile, non basta a capire come sta davvero. Per scoprire il suo reale stato di salute bisogna idealmente scendere sottoterra, tra i chilometri di tubature e i cantieri invisibili. Dopo le “riflessioni ad alta voce” dello storico pescatore Ernesto Giorgetti, a fare il punto sul risanamento delle acque è Alfa, la società che gestisce il servizio idrico della provincia. La cura di un ecosistema così fragile richiede un grande lavoro di squadra che oggi vede uniti Regione Lombardia, Provincia, Comuni rivieraschi e associazioni all’interno del maxi Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale.

Il primo elemento di chiarezza riguarda proprio i timori sui flussi di liquami che si riverserebbero nella Brabbia, tra Cazzago e Biandronno, durante i giorni di forte maltempo. Su questo specifico punto Alfa rassicura spiegando che il dato di quattro metri cubi al secondo è a dir poco esagerato. Se infatti dagli scolmatori passasse una simile quantità d’acqua, si tratterebbe di una portata superiore a tutto il carico che arriva al grande impianto di depurazione di Gavirate nei momenti di massima pioggia. La realtà è diversa e costantemente monitorata, spiega Alfa.

Il vero segreto per difendere il bacino dai temporali estivi risiede in una serie di “paracadute” idraulici distribuiti sul territorio. Alfa dice infatti di aver realizzato e riattivato diverse vasche volano tutto intorno al lago. Il loro funzionamento è semplice: quando la pioggia riempie improvvisamente i tubi, i reflui in eccedenza non corrono verso lo specchio d’acqua, ma vengono temporaneamente “parcheggiati” in questi speciali bacini. Solo in un secondo momento, a evento meteorico concluso e quando la rete fognaria torna a respirare, le acque vengono pompate nuovamente nel collettore per raggiungere il depuratore.

Un esempio di questa tecnologia si trova nel cuore del rione varesino di Bobbiate. Come illustrato nei documenti ufficiali del piano d’azione, in quest’area è in corso un profondo restyling a tutela dell’ambiente. Alfa spiega che uno dei cantieri più importanti ha permesso di risanare una vecchia vasca di prima pioggia da ben 500 metri cubi. Costruita negli anni Ottanta e rimasta completamente in disuso dal 2000, la struttura è stata rimessa a nuovo, impermeabilizzata e dotata di una moderna copertura.

Questa vasca svolge un compito prezioso: intercetta l’acqua dei primi minuti di temporale, evitandone la fuoriuscita dagli scolmatori. Insieme a questo intervento, gli operai stanno sistemando due scolmatori della zona, abbassando le soglie di sfioro per fare in modo che la quantità di acqua inviata al depuratore rispetti al millimetro le severe regole regionali del 2019.

I lavori a Bobbiate sono costati circa 300mila euro, finanziato in massima parte da Regione Lombardia con la copertura della quota restante da parte di Alfa. Si tratta però solo di una piccola tessera di un grande puzzle. Il gestore idrico ricorda infatti che ogni scavo fa parte di un piano d’azione globale e corale per il miglioramento del sistema fognario di tutto l’agglomerato. I numeri complessivi della Macroazione A, pianificata tra il 2019 e il 2026, parlano chiaro: sul piatto ci sono ben 14,8 milioni di euro stanziati dalla Regione, a cui si aggiungono 3,5 milioni di euro da parte di Ato Varese e Alfa S.r.l. per ottimizzare cinquemila metri di rete fognaria, realizzare vasche di prima pioggia a Biandronno, Cazzago Brabbia e Varese, e adeguare gli scolmatori in tantissimi Comuni della sponda.