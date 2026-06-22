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Come trasformare i social in lavoro? Scopriamolo con LaFranciLura

Nella prossima puntata, Francesca Luraschi racconterà come è riuscita a far diventare un progetto nato per svago nella sua professione. Al centro del dialogo, anche la sua nuova attività da imprenditrice

Generico 15 Jun 2026

Un’idea nata per svago, ma che col tempo è diventata un vero e proprio lavoro. L’esperienza di Francesca Luraschi, seguitissima sui social come @lafrancilura, sarà protagonista della puntata della Materia del giorno in onda lunedì 22 giugno alle 16:00 sul canale YouTube e la pagina Facebook di VareseNews.

Uno sguardo dietro alle quinte per scoprire come è cominciato il suo percorso, il lavoro che c’è alla base di ogni video e il motivo della scelta di concentrarsi sul territorio ed esplorare le realtà locali in provincia di Varese e Como.

Durante il dialogo si parlerà anche della sua nuova attività da imprenditrice, alla guida di una start up pensata per affiancare proprie le donne che fanno impresa e aiutarle a condurre al meglio la propria azienda. Un confronto sulle sfide che le aspiranti imprenditrici devono affrontare e le opportunità che offre il territorio per rendere più semplice questo percorso.

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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