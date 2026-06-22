Come trasformare i social in lavoro? Scopriamolo con LaFranciLura
Nella prossima puntata, Francesca Luraschi racconterà come è riuscita a far diventare un progetto nato per svago nella sua professione. Al centro del dialogo, anche la sua nuova attività da imprenditrice
Un’idea nata per svago, ma che col tempo è diventata un vero e proprio lavoro. L’esperienza di Francesca Luraschi, seguitissima sui social come @lafrancilura, sarà protagonista della puntata della Materia del giorno in onda lunedì 22 giugno alle 16:00 sul canale YouTube e la pagina Facebook di VareseNews.
Uno sguardo dietro alle quinte per scoprire come è cominciato il suo percorso, il lavoro che c’è alla base di ogni video e il motivo della scelta di concentrarsi sul territorio ed esplorare le realtà locali in provincia di Varese e Como.
Durante il dialogo si parlerà anche della sua nuova attività da imprenditrice, alla guida di una start up pensata per affiancare proprie le donne che fanno impresa e aiutarle a condurre al meglio la propria azienda. Un confronto sulle sfide che le aspiranti imprenditrici devono affrontare e le opportunità che offre il territorio per rendere più semplice questo percorso.
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