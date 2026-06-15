Varese
“Comedian per Gaza”: una serata stand up comedy all’Area Feste Schiranna per raccogliere fondi per la Palestina
L’appuntamento è per martedì 16 giugno alle 21, organizzato dal Partito Democratico di Varese con il sostegno di Soleterre
Sette comici sul palco dell’Area Feste Schiranna per una serata di raccolta fondi a favore della popolazione di Gaza. L’iniziativa, intitolata “Comedian per Gaza“, è in programma martedì 16 giugno a partire dalle 21 in via Vigevano 26 a Varese.
L’evento è organizzato dal Partito Democratico della città di Varese nell’ambito della Festa de l’Unità. Sul palco si alterneranno Dan Batista, Giacomo Cona, Ottavia Bettucci, Wendy La Fortu, Manuele Laghi, Otello Piccoli e Francesca Marutti.
Tra i soggetti che sostengono l’iniziativa figura anche l’organizzazione Soleterre, attiva nel campo della cooperazione umanitaria internazionale.