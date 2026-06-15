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“Comedian per Gaza”: una serata stand up comedy all’Area Feste Schiranna per raccogliere fondi per la Palestina

L’appuntamento è per martedì 16 giugno alle 21, organizzato dal Partito Democratico di Varese con il sostegno di Soleterre

bandiera palestina palestinese
Spettacoli

16 Giugno 2026

Sette comici sul palco dell’Area Feste Schiranna per una serata di raccolta fondi a favore della popolazione di Gaza. L’iniziativa, intitolata “Comedian per Gaza“, è in programma martedì 16 giugno a partire dalle 21 in via Vigevano 26 a Varese.

L’evento è organizzato dal Partito Democratico della città di Varese nell’ambito della Festa de l’Unità. Sul palco si alterneranno Dan Batista, Giacomo Cona, Ottavia Bettucci, Wendy La Fortu, Manuele Laghi, Otello Piccoli e Francesca Marutti.

Tra i soggetti che sostengono l’iniziativa figura anche l’organizzazione Soleterre, attiva nel campo della cooperazione umanitaria internazionale.

15 Giugno 2026
Redazione VareseNews
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