Comerio si prepara a un weekend di grandi eventi: arrivano “BeeCom” e la 10ª edizione di “ComeRaro”
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il paese si anima con la festa dello sport e dei giovani in Area Feste e la storica mostra mercato di piante insolite e tropicali al Belvedere
Si preannuncia un fine settimana straordinariamente vivace per la comunità di Comerio. Nel weekend alle porte, il borgo affacciato sul lago farà da scenario a due manifestazioni di rilievo, pensate per attrarre un pubblico variegato: dagli appassionati di sport e musica fino ai collezionisti di rarità botaniche.
“BeeCom”: sport, musica e street food per i giovani
I motori si accenderanno venerdì 5 giugno (a partire dalle ore 18:00) e si proseguirà fino a domenica 7 giugno presso l’Area Feste di via Giardini, che ospiterà la nuova edizione di BeeCom. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Comerio in stretta sinergia con la Pro Loco locale, il CAI Gavirate, l’Avis Comunale Gavirate e altre associazioni del territorio, nasce come un festival interamente dedicato ai giovani, alla convivialità e alle discipline sportive.
Il programma della tre giorni prevede:
Tornei sportivi: gare di basket e calcio.
Attività all’aria aperta: percorsi di orienteering e una spettacolare torre di arrampicata.
Intrattenimento: live music e dj set in compagnia di Chicco DJ.
Area Gastronomica: una ricca offerta di street food con hamburger, panini, birra e gelato artigianale.
Al Belvedere torna “ComeRaro”: l’eccellenza della botanica tropicale
In contemporanea, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno (dalle ore 10:00 alle 19:00), gli spazi del Belvedere del Comune di Comerio – in via Stazione 8, proprio davanti alla Serra Tropicale – ospiteranno la decima edizione di ComeRaro.
La celebre mostra mercato, organizzata dall’Associazione Utopia Tropicale con il patrocinio del Comune, raccoglierà espositori specializzati, collezionisti e semplici curiosi attorno al mondo delle piante insolite, rare e tropicali.
Il programma di “ComeRaro” include:
Visite guidate in serra: i tecnici guideranno il pubblico all’interno della struttura comunale nei tre turni fissati alle ore 11:00, 15:00 e 17:00. Al di fuori di questi orari la serra rimarrà comunque visitabile liberamente.
Servizi per i visitatori: l’area espositiva disporrà di punti di ristoro dedicati.
L’ingresso all’area espositiva del Belvedere e l’utilizzo dei parcheggi dedicati saranno completamente gratuiti. Gli organizzatori ricordano inoltre che la manifestazione è comodamente raggiungibile anche in treno, usufruendo della vicina stazione ferroviaria di Barasso-Comerio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.