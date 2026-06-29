Comunicare natura e ambiente: al via le iscrizioni al Master dell’Università dell’Insubria
Il master prenderà il via a settembre 2026 e coinvolgerà i partecipanti in attività tra Lombardia e Trentino, affiancati da esperti della divulgazione, della natura e del paesaggio. Preiscrizioni aperte fino al 30 luglio
Formare professionisti capaci di raccontare con competenza il mondo della natura, dell’ambiente e del paesaggio, coniugando solide conoscenze scientifiche e strumenti efficaci di comunicazione. È questo l’obiettivo della quinta edizione del Master di I livello “Fauna e Human Dimension – Professionisti della Comunicazione per la Fauna, l’Ambiente e il Paesaggio”, promosso dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Istituto Oikos, Fondazione Edmund Mach, MUSE – Museo delle Scienze di Trento e VareseNews. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 luglio 2026.
Un percorso per chi comunica la natura
Il master è rivolto sia ai professionisti della comunicazione che desiderano approfondire le proprie competenze in campo naturalistico e ambientale, sia a laureati con una formazione scientifica interessati ad acquisire gli strumenti necessari per lavorare nella divulgazione.
L’obiettivo è formare figure professionali in grado di affrontare con competenza le sfide della comunicazione ambientale, un settore sempre più strategico per promuovere la conoscenza della biodiversità, del paesaggio e delle tematiche legate alla sostenibilità.
Dalla teoria all’esperienza sul campo
Uno degli elementi distintivi del percorso è il forte equilibrio tra formazione teorica ed esperienze pratiche.
Alle lezioni online, che prenderanno il via a settembre 2026, seguiranno, da ottobre, una settimana al mese di attività sul campo tra Lombardia e Trentino, in contesti considerati casi di studio di particolare interesse. Le esercitazioni saranno affiancate da professionisti della comunicazione della natura, dell’agricoltura e del paesaggio, selezionati dal Comitato scientifico-didattico del master.
Il percorso punta così a offrire agli studenti un’esperienza concreta e multidisciplinare, nella quale sperimentare direttamente tecniche e linguaggi della divulgazione ambientale.
Posti limitati e borse di studio
Il master è a numero chiuso, con un massimo di 30 partecipanti. La quota di iscrizione è di 2.750 euro e anche per questa edizione sono previste due borse di studio da 900 euro ciascuna, assegnate sulla base di una graduatoria di merito e destinate a coprire parte della quota di partecipazione.
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