Comunità e la cucina di Chef Barzetti: la festa della Finestra di Malnate è stata un successo

Malnate ha vissuto un fine settimana all’insegna della condivisione con l’edizione 2026 della tradizionale festa della cooperativa sociale “La Finestra”. Tre giorni intensi che hanno saputo unire l’arte, l’inclusione sociale e la buona cucina, attirando molti cittadini negli spazi comunitari. L’evento ha confermato il forte legame tra la storica realtà malnatese e il territorio circostante.

Il successo della cena con chef Barzetti

Il momento clou della manifestazione si è consumato nella serata di sabato, in occasione della cena speciale preparata da chef Sergio Barzetti. L’appuntamento, ormai consolidato nel cartellone festivo della cooperativa, ha registrato il tutto esaurito e riscosso un grandissimo successo tra i commensali presenti.

I responsabili della struttura hanno voluto esprimere pubblicamente un profondo ringraziamento nei confronti del noto professionista per questa stretta collaborazione culinaria che prosegue con passione ormai da diversi anni, arricchendo lo spirito solidale della festa.

Il pranzo domenicale e la lotteria

I festeggiamenti sono proseguiti nella giornata di domenica con il pranzo comunitario, un’altra occasione per stare insieme e sostenere le attività quotidiane della cooperativa. Subito dopo il momento conviviale, l’attenzione si è spostata verso uno dei momenti più attesi dai partecipanti: l’estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria 2026”.

I venticinque premi in palio, messi a disposizione da esercenti locali e benefattori, sono stati assegnati nel pomeriggio, chiudendo ufficialmente la tre giorni di festa tra applausi e festeggiamenti per i fortunati vincitori.

Tutti i numeri vincenti della Lotteria 2026

Di seguito vengono riportati in ordine, come da comunicato ufficiale della cooperativa sociale, i biglietti estratti per ciascuno dei premi messi in palio: