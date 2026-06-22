Comunità e la cucina di Chef Barzetti: la festa della Finestra di Malnate è stata un successo
Un lungo fine settimana all'insegna dell'inclusione sociale e dell'arte nel comune del Varesotto, culminato con il tradizionale appuntamento gastronomico di sabato sera e l'estrazione finale
Malnate ha vissuto un fine settimana all’insegna della condivisione con l’edizione 2026 della tradizionale festa della cooperativa sociale “La Finestra”. Tre giorni intensi che hanno saputo unire l’arte, l’inclusione sociale e la buona cucina, attirando molti cittadini negli spazi comunitari. L’evento ha confermato il forte legame tra la storica realtà malnatese e il territorio circostante.
Il successo della cena con chef Barzetti
Il momento clou della manifestazione si è consumato nella serata di sabato, in occasione della cena speciale preparata da chef Sergio Barzetti. L’appuntamento, ormai consolidato nel cartellone festivo della cooperativa, ha registrato il tutto esaurito e riscosso un grandissimo successo tra i commensali presenti.
I responsabili della struttura hanno voluto esprimere pubblicamente un profondo ringraziamento nei confronti del noto professionista per questa stretta collaborazione culinaria che prosegue con passione ormai da diversi anni, arricchendo lo spirito solidale della festa.
Il pranzo domenicale e la lotteria
I festeggiamenti sono proseguiti nella giornata di domenica con il pranzo comunitario, un’altra occasione per stare insieme e sostenere le attività quotidiane della cooperativa. Subito dopo il momento conviviale, l’attenzione si è spostata verso uno dei momenti più attesi dai partecipanti: l’estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria 2026”.
I venticinque premi in palio, messi a disposizione da esercenti locali e benefattori, sono stati assegnati nel pomeriggio, chiudendo ufficialmente la tre giorni di festa tra applausi e festeggiamenti per i fortunati vincitori.
Tutti i numeri vincenti della Lotteria 2026
Di seguito vengono riportati in ordine, come da comunicato ufficiale della cooperativa sociale, i biglietti estratti per ciascuno dei premi messi in palio:
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Gita in pullman 1 giorno per 2 persone (Personal Tour Va): 368 Verde
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Buono carburante € 100 (Benefattore): 905 Bianco
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Buono spesa Tigros € 100 (Benefattore): 094 Bianco
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Aspirapolvere professionale Karcher (LT Service): 230 Bianco
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Buono spesa Coop € 50 (Coop Malnate): 045 Bianco
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Buono carburante € 50 (ENI Malnate): 269 Verde
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Buono spesa Coop € 50 (Coop Malnate): 280 Bianco
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Buono carburante € 50 (ENI Malnate): 318 Verde
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Buono spesa Coop € 50 (Coop Malnate): 014 Bianco
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Buono carburante € 50 (ENI Malnate): 091 Verde
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Prosciutto crudo disossato (Benefattore): 413 Bianco
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Pancetta coppata (Benefattore): 330 Bianco
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Cuffie microfoniche Empire (Benefattore): 040 Verde
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Spremi agrumi Brandani (Benefattore): 831 Bianco
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Orologio da parete Pier Cardin (Benefattore): 185 Bianco
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Spazzola levigatrice viso a batteria (Benefattore): 082 Bianco
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Occhiali da sole Zoppini (Benefattore): 601 Verde
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Ombrellino portatile Brandani (Benefattore): 347 Bianco
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Tracolla O/Bag (Benefattore): 371 Verde
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Plaid Brandani (Benefattore): 833 Verde
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Plaid Brandani (Benefattore): 874 Bianco
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Beauty case Borbonese (Benefattore): 763 Bianco
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Telo mare (Benefattore): 825 Verde
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Zainetto (Benefattore): 502 Bianco
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Zainetto (Benefattore): 690 Verde
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