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Comunità e la cucina di Chef Barzetti: la festa della Finestra di Malnate è stata un successo

Un lungo fine settimana all'insegna dell'inclusione sociale e dell'arte nel comune del Varesotto, culminato con il tradizionale appuntamento gastronomico di sabato sera e l'estrazione finale

festa finestra malnate barzetti

Malnate ha vissuto un fine settimana all’insegna della condivisione con l’edizione 2026 della tradizionale festa della cooperativa sociale “La Finestra”. Tre giorni intensi che hanno saputo unire l’arte, l’inclusione sociale e la buona cucina, attirando molti cittadini negli spazi comunitari. L’evento ha confermato il forte legame tra la storica realtà malnatese e il territorio circostante.

Il successo della cena con chef Barzetti

Il momento clou della manifestazione si è consumato nella serata di sabato, in occasione della cena speciale preparata da chef Sergio Barzetti. L’appuntamento, ormai consolidato nel cartellone festivo della cooperativa, ha registrato il tutto esaurito e riscosso un grandissimo successo tra i commensali presenti.

I responsabili della struttura hanno voluto esprimere pubblicamente un profondo ringraziamento nei confronti del noto professionista per questa stretta collaborazione culinaria che prosegue con passione ormai da diversi anni, arricchendo lo spirito solidale della festa.

Il pranzo domenicale e la lotteria

I festeggiamenti sono proseguiti nella giornata di domenica con il pranzo comunitario, un’altra occasione per stare insieme e sostenere le attività quotidiane della cooperativa. Subito dopo il momento conviviale, l’attenzione si è spostata verso uno dei momenti più attesi dai partecipanti: l’estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria 2026”.

I venticinque premi in palio, messi a disposizione da esercenti locali e benefattori, sono stati assegnati nel pomeriggio, chiudendo ufficialmente la tre giorni di festa tra applausi e festeggiamenti per i fortunati vincitori.

Tutti i numeri vincenti della Lotteria 2026

Di seguito vengono riportati in ordine, come da comunicato ufficiale della cooperativa sociale, i biglietti estratti per ciascuno dei premi messi in palio:

  1. Gita in pullman 1 giorno per 2 persone (Personal Tour Va): 368 Verde

  2. Buono carburante € 100 (Benefattore): 905 Bianco

  3. Buono spesa Tigros € 100 (Benefattore): 094 Bianco

  4. Aspirapolvere professionale Karcher (LT Service): 230 Bianco

  5. Buono spesa Coop € 50 (Coop Malnate): 045 Bianco

  6. Buono carburante € 50 (ENI Malnate): 269 Verde

  7. Buono spesa Coop € 50 (Coop Malnate): 280 Bianco

  8. Buono carburante € 50 (ENI Malnate): 318 Verde

  9. Buono spesa Coop € 50 (Coop Malnate): 014 Bianco

  10. Buono carburante € 50 (ENI Malnate): 091 Verde

  11. Prosciutto crudo disossato (Benefattore): 413 Bianco

  12. Pancetta coppata (Benefattore): 330 Bianco

  13. Cuffie microfoniche Empire (Benefattore): 040 Verde

  14. Spremi agrumi Brandani (Benefattore): 831 Bianco

  15. Orologio da parete Pier Cardin (Benefattore): 185 Bianco

  16. Spazzola levigatrice viso a batteria (Benefattore): 082 Bianco

  17. Occhiali da sole Zoppini (Benefattore): 601 Verde

  18. Ombrellino portatile Brandani (Benefattore): 347 Bianco

  19. Tracolla O/Bag (Benefattore): 371 Verde

  20. Plaid Brandani (Benefattore): 833 Verde

  21. Plaid Brandani (Benefattore): 874 Bianco

  22. Beauty case Borbonese (Benefattore): 763 Bianco

  23. Telo mare (Benefattore): 825 Verde

  24. Zainetto (Benefattore): 502 Bianco

  25. Zainetto (Benefattore): 690 Verde

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Pubblicato il 22 Giugno 2026
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