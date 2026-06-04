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Con “La Materia del giorno” andiamo alla scoperta del futsal varesotto

Giovedì 4 giugno, in diretta alle 16 su VareseNews, si parla di una disciplina spettacolare: ospite Ciro Di Nunzio, dg del Varese Calcio a 5 neopromosso in A2

varese calcio a 5 promosso in a2

Le qualità del calcio, ma anche le tecniche e le idee degli sport che abitualmente si giocano in palestra, come il basket o l’hockey. Il futsal – quello che un tempo era chiamato calcetto o calcio a cinque – è una disciplina spettacolare, rapida e affasciante, che merita di essere raccontata un po’ più a fondo.

Di futsal si occuperà quindi “La Materia del giorno”, il programma quotidiano di videointerviste di VareseNews nella puntata di giovedì 4 giugno (dalle ore 16 in diretta sul canale Youtube del nostro giornale). L’ospite del giorno sarà Ciro Di Nunzio, direttore generale del Varese Calcio a 5, società che quest’anno ha vinto il proprio girone di Serie B conquistando così una bella promozione al prossimo campionato di A2.

In A2 il club biancorosso che ha campo di casa a Laveno Mombello ha raggiunto il Real Sesto, la squadra della nostra provincia di più alto rango in questo sport. Di Nunzio, intervistato da Damiano Franzetti, racconterà proprio la geografia del futsal nel Varesotto ma ci porterà anche nelle pieghe di questo mondo. Dall’organizzazione interna delle società, ai rapporti che si creano tra i vari club fino allo sviluppo dei settori giovanili e ai collegamenti con gli enti superiori a partire dalla federazione.

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di giugno  a Materia

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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