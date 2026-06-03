Conclusa la VII edizione del Concorso della Rondine: una pioggia di premi per “Lettera alla mia felicità”
Guardando al futuro, la presidente dell’associazione Aleksandra Damnjanovic ha già annunciato il tema dell’ottava edizione: “Lettera a un personaggio di un libro”
Si è conclusa con una partecipazione record e un clima di grande entusiasmo la settima edizione del premio letterario “Ti scrivo questa lettera…”, promosso dall’Associazione Culturale La Rondine di Cadegliano Viconago. Tema dell’edizione 2026 era “Lettera alla mia felicità”, un invito rivolto ai più giovani a riflettere su ciò che rende davvero significativa la vita.
La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 31 maggio all’Auditorium Polivalente di Lavena Ponte Tresa, dove si sono ritrovati 52 giovani autori provenienti da scuole del territorio, ma anche da altre realtà italiane e internazionali. Attraverso le loro lettere, ragazzi e ragazze hanno raccontato affetti familiari, amicizie, animali domestici, sogni e piccoli momenti quotidiani, offrendo uno spaccato autentico del loro mondo interiore.
Ad aggiudicarsi il primo premio nelle tre categorie sono stati Iris Rigamonti dell’Educandato Maria SS. Bambina di Roggiano per i “Rondinotti”, Vuk Manojlović dell’Istituto Danilo Kiš di Belgrado per le “Rondinelle” e Sara Antonelli del Liceo Scientifico Vittorio Sereni di Luino per le “Rondini”. I vincitori hanno ricevuto opere in terracotta realizzate dalla scultrice Susanna Primavera e buoni spesa fino a 400 euro.
Numerosi anche i premi speciali assegnati dalla giuria. Il riconoscimento artistico principale è andato a Leonardo Bossi Barco dell’Istituto Rosetum di Besozzo, autore dell’opera scelta per la copertina dell’antologia del concorso. Premiati inoltre elaborati per originalità narrativa, qualità della scrittura a mano e preferenze della giuria popolare.
Durante la manifestazione sono stati letti alcuni brani tratti dalle lettere vincitrici, suscitando emozione tra il pubblico e le autorità presenti. Le opere più significative sono state raccolte nell’antologia ufficiale del concorso e in una mostra aperta ai visitatori.
Ad arricchire il pomeriggio è stata l’esibizione del Coro Giovanile Amaranto, diretto dalla maestra Andrea Camurani, che ha accompagnato la cerimonia con un repertorio ispirato al motto della serata: “Be Happy!”.
Guardando al futuro, la presidente dell’associazione Aleksandra Damnjanovic ha già annunciato il tema dell’ottava edizione: “Lettera a un personaggio di un libro”, dedicata a romanzi, fumetti e graphic novel. «È stata una delle edizioni più belle di sempre – ha commentato –. Continuiamo a credere nei giovani, nel loro talento e nella loro sensibilità. Spesso hanno solo bisogno di essere ascoltati. La Rondine vuole continuare a offrire loro uno spazio in cui sentirsi accolti e liberi di esprimersi». Una missione che, anno dopo anno, continua a trasformare la scrittura in un’occasione di crescita, dialogo e condivisione.
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