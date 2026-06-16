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Confermata in appello la condanna a Riccardo Bossi per maltrattamenti sulla madre

L'iniziale contestazione di lesioni è caduta dopo la remissione della querela da parte della donna, mentre è rimasta in piedi l'accusa di maltrattamenti, procedibile d'ufficio

riccardo bossi

La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi inflitta dal Tribunale di Varese a Riccardo Bossi, figlio maggiore del fondatore della Lega Umberto Bossi per maltrattamenti nei confronti della madre.

Al centro del procedimento ci sono episodi che risalgono al 2016.

L’iniziale contestazione di lesioni è caduta dopo la remissione della querela da parte della donna, mentre è rimasta in piedi l’accusa di maltrattamenti, procedibile d’ufficio e quindi non estinguibile anche se la madre, in aula, ha “perdonato” il figlio.

Secondo l’impianto accusatorio, Bossi avrebbe avanzato ripetute richieste di denaro alla madre, accompagnate da scatti d’ira.

Riccardo Bossi condannato a Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti verso la madre

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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