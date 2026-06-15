Confindustria Varese, Galdabini rilancia la sfida: «La sovranità digitale non è una scelta difensiva, ma una leva di sviluppo»

«La sovranità digitale non è una scelta difensiva, ma una leva di sviluppo: significa tornare padroni dei dati, delle tecnologie e delle competenze che determinano il nostro futuro». È questa l’immagine che Luigi Galdabini affida alla conclusione della sua prima relazione da presidente di Confindustria Varese e che diventa la chiave di lettura dell’intero intervento pronunciato durante l’assemblea generale dell’associazione, ospitata nello stabilimento Leonardo di Venegono Superiore. Un luogo scelto non a caso. Per Galdabini rappresenta infatti uno dei simboli più forti dell’identità industriale varesina. “La provincia con le ali” ospita la culla dell’aeronautica italiana che esporta oltre 2,2 miliardi di euro, arrivando a rappresentare quasi un terzo dell’export nazionale del comparto.

LA MANIFATTURA AL CENTRO DELLA VISIONE PER VARESE

Da qui parte anche il richiamo alla manifattura come elemento centrale dello sviluppo del territorio. Un concetto che attraversa tutta la relazione e che si collega al progetto MILL, ereditato dalla precedente presidenza di Roberto Grassi. Se l’infrastruttura attende ancora sviluppi, per Galdabini il valore del progetto risiede già nella costruzione di un ecosistema dell’innovazione capace di mettere in relazione imprese, università, startup, giovani e istituzioni. Guardando al futuro, il presidente annuncia la convocazione degli Stati Generali della #Varese2050, un appuntamento che sarà realizzato con Provincia e Camera di Commercio per fare il punto sui risultati raggiunti a quattro anni dal lancio del piano strategico territoriale.

INFRASTRUTTIRE, MALPENSA E ZONE DI CONFINE

Sul fronte delle politiche territoriali, Galdabini individua due priorità. La prima riguarda la gestione del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture delle zone di confine italo-elvetiche. La seconda è la costituzione di una Zona Logistica Semplificata attorno all’aeroporto di Malpensa, strumento che consentirebbe di accelerare procedure amministrative e favorire nuovi investimenti. Accanto alle infrastrutture emerge il tema del capitale umano. Galdabini richiama il problema del calo demografico e della crescente difficoltà delle imprese nel reperire giovani e competenze adeguate.

FORMAZIONE E GIOVANI, LA SFIDA ALL’INVERNO DEMOGRAFICO

Da qui l’impegno di Confindustria Varese sul fronte della formazione, testimoniato dall’Education Day e dal rilancio della LIUC attraverso un nuovo piano strategico e industriale. Per il presidente il futuro della competitività locale passa anche dalla capacità di rafforzare il legame tra scuola, università e sistema produttivo. L’analisi si allarga poi allo scenario internazionale. Il presidente descrive un mondo sempre più frammentato, attraversato da tensioni geopolitiche e da nuovi conflitti, nel quale cresce il bisogno di un’Europa più forte, meno burocratica e più consapevole del proprio ruolo.

EXPORT DA RECORD E NUOVI MERCATI

Nonostante l’incertezza internazionale e l’inasprimento dei dazi verso gli Stati Uniti, l’export varesino ha registrato una crescita superiore al 20%, superando i 14 miliardi di euro. Un risultato che il presidente attribuisce alla capacità delle imprese di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di cogliere nuove opportunità sui mercati internazionali. Ma, avverte, non si può vivere di occasioni temporanee. Per contrastare il rischio di deindustrializzazione servono basi più solide e una strategia fondata sull’allargamento dei mercati. Da qui il sostegno all’accordo Mercosur e alla politica europea di apertura commerciale verso nuove aree come India, Australia e Indonesia.

LA SOVRANITÀ DIGITALE NUOVA FRONTIERA DELLA COMPETITIVITÀ

Il cuore più innovativo della relazione resta però il tema della sovranità digitale. Per Galdabini non si tratta di una questione tecnica, ma di una sfida strategica che riguarda la libertà, la sicurezza e la competitività dell’Europa. In un contesto in cui gran parte delle infrastrutture digitali, del cloud e delle tecnologie utilizzate nel continente dipendono da soggetti extraeuropei, il presidente richiama la necessità di investire in data center, infrastrutture e competenze. Da questa convinzione nasce il progetto pilota sulla sovranità digitale sviluppato insieme al Joint Research Centre di Ispra, alla LIUC e a Confindustria. Un laboratorio che punta a comprendere le vulnerabilità tecnologiche delle imprese e a fornire indicazioni utili alle future politiche europee. È qui che si chiude il cerchio della relazione. Per Galdabini la competitività del territorio, la forza della manifattura, l’apertura ai mercati, la formazione dei giovani e la capacità di innovare convergono in una stessa direzione: costruire maggiore autonomia strategica per le imprese e per l’Europa. Una sfida che parte da Varese ma guarda ben oltre i confini della provincia.