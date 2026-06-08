Conoscenze che possono salvare una vita: a Sesto Calende un corso gratuito di disostruzione pediatrica
L'appuntamento è per sabato 13 giugno al Centro Medico Baroncini. L'iniziativa, organizzata dal CVA Angera con istruttori ANPAS e AREU, è aperta alla cittadinanza e prevede iscrizione obbligatoria
Un’opportunità per acquisire competenze fondamentali che possono fare la differenza in situazioni di emergenza. Sabato 13 giugno al Centro Medico Baroncini di Sesto Calende si terrà un corso gratuito dedicato alle manovre di disostruzione delle vie aeree nel paziente pediatrico, rivolto alla popolazione.
L’iniziativa sarà condotta dagli istruttori ANPAS e AREU del Corpo Volontari Ambulanza di Angera (CVA) e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per intervenire correttamente nei casi di ostruzione delle vie respiratorie nei bambini.
Il corso prenderà il via alle 9 del mattino. La partecipazione è gratuita; sarà possibile effettuare un’offerta libera che verrà destinata all’acquisto di materiale per il soccorso.
Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione obbligatoria attraverso il sito internet del CVA Angera, nella sezione dedicata agli eventi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Federico al numero 333 301 9367, Paola al 340 872 0129 oppure scrivere all’indirizzo email istruzione@cva-angera.it.
L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di formazione per genitori, nonni, educatori e per tutti coloro che desiderano apprendere semplici ma efficaci manovre salvavita da utilizzare in caso di emergenza pediatrica.
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