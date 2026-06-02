Consegnata la Costituzione ai diciottenni del paese di Azzate
In occasione della Festa della Repubblica il sindaco Raffaele Simone ha consegnato la Costituzione ai neo diciottenni di Azzate. Accompagnamento musicale dell'assessore Saverio Cuda
Un momento simbolico e carico di significato quello che si è svolto ad Azzate in occasione della Festa della Repubblica. L’amministrazione comunale ha consegnato una copia della Costituzione italiana ai ragazzi che quest’anno hanno raggiunto la maggiore età, accogliendoli idealmente nella piena cittadinanza attiva.
A guidare la cerimonia è stato il sindaco Raffaele Simone, che ha rivolto ai giovani un messaggio di responsabilità e partecipazione, sottolineando il valore della Carta costituzionale come fondamento della convivenza civile e democratica del Paese.
Ad accompagnare l’iniziativa, rendendola ancora più suggestiva, è stato l’intervento musicale dell’assessore Saverio Cuda, che ha contribuito con alcuni momenti musicali ad arricchire la celebrazione.
La consegna della Costituzione rappresenta ormai una tradizione consolidata in molti comuni italiani: un gesto semplice ma significativo per ricordare ai neo diciottenni i diritti e i doveri che accompagnano l’ingresso nell’età adulta e il ruolo che ciascun cittadino può svolgere nella vita della comunità.
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