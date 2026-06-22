Consumi idrici e temperature in rialzo: il piano di Lereti per i Comuni del Varesotto
In vista dell'aumento delle temperature la società del gruppo Acinque promuove una campagna di sensibilizzazione d'intesa con i sindaci del territorio per invitare i cittadini a evitare gli sprechi
Con l’arrivo di un’ulteriore ondata di caldo e il conseguente rialzo delle temperature, Lereti lancia una nuova campagna di sensibilizzazione per invitare i cittadini a un uso consapevole dell’acqua. L’iniziativa, promossa in accordo con le amministrazioni locali della provincia di Varese, punta a diffondere buone pratiche quotidiane per evitare gli sprechi durante i mesi più caldi dell’anno.
Nessuna emergenza, ma serve responsabilità
A differenza del recente passato, l’azienda precisa che l’attuale situazione non presenta avvisaglie di criticità o fenomeni di siccità grave. Nonostante l’assenza di un quadro emergenziale, la società ha voluto muoversi in anticipo per riaffermare l’importanza di un impegno individuale e collettivo. La tutela della risorsa idrica viene quindi presentata come una scelta di responsabilità preventiva, legata al rispetto del territorio e dei consumi.
Un dovere civico a tutela dell’ambiente
L’obiettivo è far passare il messaggio che la gestione corretta dell’acqua sia un’abitudine da coltivare sempre, non solo nei momenti di crisi idrica. «Crediamo fermamente – la posizione di Lereti – che adottare un consumo consapevole sia un dovere civico e una sana abitudine da praticare nell’interesse di tutti e dell’ambiente. Bastano piccoli gesti per fare la differenza».
Materiali e vademecum per i Comuni
Nei prossimi giorni l’azienda metterà in campo diverse azioni di comunicazione sia cartacee sia digitali. Tra queste è prevista la diffusione di un vademecum delle buone pratiche. I materiali informativi saranno messi a disposizione dei singoli Comuni del territorio, in modo che gli enti locali possano a loro volta rilanciare il messaggio e i consigli utili attraverso i propri canali ufficiali e strumenti di informazione.
I numeri del servizio sul territorio
Lereti è una società che fa parte del gruppo Acinque e rappresenta una realtà radicata nella gestione del servizio idrico locale. All’interno della provincia di Varese l’azienda serve complessivamente 34 comuni, gestendo un’estensione totale delle reti che tocca i 1400 chilometri. Attraverso questa infrastruttura, la società distribuisce mediamente ogni anno circa 16 milioni di metri cubi di acqua ai cittadini.
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