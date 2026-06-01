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Consumo di suolo e urbanizzazione: un incontro pubblico a Gallarate sul futuro del territorio

Sabato 6 giugno al Circolo Unione Arnatese il dibattito promosso da sigle ambientaliste ed ecologiste. Al centro del confronto il nesso tra espansione urbana, crisi climatica e tutela degli ecosistemi locali

Generico 01 Jun 2026

Un confronto pubblico per analizzare gli effetti della progressiva cementificazione e discutere le strategie politiche necessarie a invertire la tendenza. Sabato 6 giugno, alle ore 9:30, il Circolo Unione Arnatese di Gallarate (in via Torino 64, come riportato nella locandina per Gallarate.jpg) ospiterà l’incontro intitolato “Consumo di suolo – Quale politica per contrastare un antropocentrismo che non conosce limite”.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione Ecologisti Europei, da SEquS (Sostenibilità Equità Solidarietà) e dall’associazione “Un Euro per Salvare i Nostri Boschi”, con l’adesione di diverse realtà territoriali impegnate nella salvaguardia del paesaggio e degli ecosistemi. L’obiettivo dell’appuntamento è aprire un dibattito sul legame che unisce l’espansione urbanistica, la crisi climatica, il dissesto idrogeologico e la qualità della vita all’interno dei centri urbani.

I temi al centro del dibattito

Il punto di partenza della discussione sarà l’analisi della trasformazione delle aree agricole e naturali in superfici edificate o infrastrutturali, un fenomeno che negli ultimi decenni ha accentuato la perdita di biodiversità e l’innalzamento delle temperature nelle città. I promotori intendono interrogarsi sui modelli di pianificazione territoriale alternativi, capaci di considerare il terreno come una risorsa finita e non come uno spazio indefinitamente occupabile.

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di esponenti del mondo associativo, della cittadinanza attiva e della saggistica ambientale:

Nicolò Miani dell’associazione “Un Euro per Salvare i Nostri Boschi”;

Maurizio Cremascoli in rappresentanza del Forum Salviamo il Paesaggio;

Matilde Casa, già sindaca di Lauriano Po e autrice del volume “Il suolo soprattutto”;

Il professor Paolo Ferloni per SEquS;

Simone Costantini del movimento Ultima Generazione;

L’avvocato Marco Mainetti della costituente Federazione Ecologisti Europei.

I lavori saranno moderati da Giuseppe Sammatrice, coordinatore dei circoli SEquS e promotore della Federazione Ecologisti Europei. A lui spetterà il compito di illustrare il progetto di sviluppo delle comunità ecologiste territoriali, finalizzato a connettere i movimenti civici con i canali della presenza politico-istituzionale.

L’incontro è a ingresso libero e aperto alla cittadinanza interessata ad approfondire i temi della tutela dei beni comuni. Per contatti o ulteriori dettagli è disponibile l’indirizzo email federazione@ecologistieuropei.it.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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