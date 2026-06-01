Contrasto alla “malamovida”, a Sesto Calende in azione i carabinieri: denunciate quattro persone, sequestrati mazza da baseball e tirapugni

Quattro persone denunciate all’autorità giudiziaria e tre giovani segnalati alla Prefettura di Varese come assuntori di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri della Stazione di Sesto Calende nel corso dell’ultimo fine settimana nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”.

Il servizio ha interessato in particolare il lungofiume e le aree maggiormente frequentate dai giovani, ormai diventate un punto di riferimento per ragazzi provenienti sia dalla sponda lombarda sia da quella piemontese del territorio circostante.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno identificato oltre 50 persone e accertato diverse violazioni. Due individui sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo essere stati trovati in possesso di una mazza da baseball e di un tirapugni in ferro.

Altri due giovanissimi sono stati invece deferiti all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sul fronte del contrasto al consumo di droga, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Varese quali assuntori. Durante i controlli sono state sequestrate una dose di cocaina, una dose di eroina e due dosi di hashish destinate all’uso personale.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio messe in campo dall’Arma per garantire la sicurezza nelle aree della movida e contrastare comportamenti pericolosi o illegali, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati durante i fine settimana.