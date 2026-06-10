Contributi non versati all’ufficio stampa del 2009: Palazzo Estense riconosce un debito fuori bilancio da 54mila euro
Approvata in Consiglio comunale la delibera legata a un lungo contenzioso previdenziale con l'ex Inpgi. L'assessore Buzzetti: «Somma già accantonata nel fondo rischi». La minoranza attacca: «Nessun errore politico, fu un problema tecnico di casse differenti»
Una vicenda burocratica e previdenziale nata oltre diciassette anni fa torna sui banchi del Consiglio comunale di Varese, traducendosi nel riconoscimento di un debito fuori bilancio da 54.306 euro. L’atto, discusso nell’ultima seduta nell’ambito delle variazioni di bilancio, è stato approvato dall’aula con 16 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto.
Al centro del contendere vi è un accertamento ispettivo avviato nel 2011 dall’allora Inpgi (l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, oggi in parte confluito nell’Inps), che contestava a Palazzo Estense il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi all’attività della addetta stampa del sindaco in carica nel 2009.
L’amministrazione comunale dell’epoca decise di resistere in giudizio, dando vita a un lungo iter legale che si è trascinato nei tre gradi di giudizio (due sotto l’amministrazione Fontana, uno sotto quella guidata da Galimberti) fino alla pronuncia definitiva della Corte di Cassazione, arrivata con un’ordinanza del 2023. I giudici supremi hanno respinto i ricorsi del Comune, inquadrando stabilmente la lavoratrice come giornalista professionista e sancendo l’obbligo del pagamento della contribuzione specifica.
Lo sconto sulle sanzioni e la copertura finanziaria
A illustrare i dettagli tecnici ed economici dell’operazione è stata l’assessore al Bilancio, Cristina Buzzetti: «La richiesta iniziale dell’istituto previdenziale, tra contributi non versati e sanzioni, ammontava a 67.249 euro. Tuttavia, grazie a una successiva rideterminazione delle sanzioni e degli interessi civili, l’importo definitivo del debito fuori bilancio si è attestato a 54.306 euro. Ci tengo a tranquillizzare il consiglio: questa somma non graverà sulle casse correnti del Comune poiché si trovava già da tempo interamente accantonata e vincolata all’interno del “Fondo passività potenziali e contenziosi” del nostro avanzo di bilancio, periodicamente incrementato per ragioni di prudenza finanziaria».
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