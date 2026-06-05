Controlli a Como sul lungolago: sanzionati cinque “buttadentro” nel servizio straordinario Taxi Boat
Operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale lungo il lago di Como: cinque sanzioni e ordini di allontanamento per attività irregolare di procacciamento clienti
Proseguono i controlli straordinari lungo il lago di Como nell’ambito del servizio “Taxi Boat”, svolto in forma congiunta dalla Polizia di Stato, attraverso il personale della Squadra Acque Interne delle Volanti, e dalla Polizia Locale di Como.
Nel corso dell’attività, disposta dal Questore di Como, sono state sanzionate cinque persone sorprese a svolgere l’attività di “buttadentro”, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana che disciplina e limita le attività di promozione e procacciamento di clienti per i servizi di trasporto turistico via lago nelle aree più frequentate del centro cittadino.
Per tutti i soggetti è scattata anche la misura dell’ordine di allontanamento, con validità di 48 ore. Tra questi, due persone – una cittadina irachena e un cittadino pakistano – risultavano già destinatari di un precedente provvedimento analogo.
Il servizio si è concentrato nell’area compresa tra il Pontile di Sant’Agostino, in viale Lungo Lario Trieste, e l’ingresso dei giardini a lago di via Mafalda di Savoia, zone particolarmente frequentate da turisti e visitatori.
L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo finalizzato a garantire il rispetto delle normative vigenti e una migliore vivibilità dell’area del lungolago, che rappresenta uno dei principali poli di attrazione turistica della città.
Le autorità evidenziano come la continuità dei servizi di vigilanza stia contribuendo a una progressiva riduzione delle violazioni e a un incremento del rispetto delle regole da parte degli operatori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.