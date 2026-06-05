Controlli a Como sul lungolago: sanzionati cinque “buttadentro” nel servizio straordinario Taxi Boat

Proseguono i controlli straordinari lungo il lago di Como nell’ambito del servizio “Taxi Boat”, svolto in forma congiunta dalla Polizia di Stato, attraverso il personale della Squadra Acque Interne delle Volanti, e dalla Polizia Locale di Como.

Nel corso dell’attività, disposta dal Questore di Como, sono state sanzionate cinque persone sorprese a svolgere l’attività di “buttadentro”, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana che disciplina e limita le attività di promozione e procacciamento di clienti per i servizi di trasporto turistico via lago nelle aree più frequentate del centro cittadino.

Per tutti i soggetti è scattata anche la misura dell’ordine di allontanamento, con validità di 48 ore. Tra questi, due persone – una cittadina irachena e un cittadino pakistano – risultavano già destinatari di un precedente provvedimento analogo.

Il servizio si è concentrato nell’area compresa tra il Pontile di Sant’Agostino, in viale Lungo Lario Trieste, e l’ingresso dei giardini a lago di via Mafalda di Savoia, zone particolarmente frequentate da turisti e visitatori.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo finalizzato a garantire il rispetto delle normative vigenti e una migliore vivibilità dell’area del lungolago, che rappresenta uno dei principali poli di attrazione turistica della città.

Le autorità evidenziano come la continuità dei servizi di vigilanza stia contribuendo a una progressiva riduzione delle violazioni e a un incremento del rispetto delle regole da parte degli operatori.