Controlli della Guardia di Finanza Lago Maggiore nel fine settimana: 21 irregolarità e sanzioni per 20mila euro
Intensificata l’attività del reparto navale di Cannobio con l’aumento delle imbarcazioni sul Verbano. Contestata anche la guida in stato di ebbrezza di un natante
Con l’arrivo del caldo e il conseguente aumento della presenza di imbarcazioni sul Lago Maggiore, la Guardia di Finanza ha intensificato l’attività di vigilanza sulle acque del Verbano.
I controlli sono stati effettuati dai militari del Servizio Navale della Sezione Operativa Navale di Cannobio, dipendente dal Reparto Operativo Aeronavale di Como, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza della navigazione, prevenire comportamenti irregolari e garantire un presidio di legalità nelle giornate caratterizzate da maggiore affluenza.
Il bilancio dell’ultimo fine settimana evidenzia 21 irregolarità accertate e sanzioni amministrative complessive per circa 20mila euro. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la mancanza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo e l’assenza della documentazione prevista dalla normativa.
Durante i controlli è stato inoltre individuato un conducente alla guida di un natante in stato di ebbrezza, circostanza che rappresenta un serio pericolo per la sicurezza della navigazione e degli altri utenti del lago.
L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dal Corpo per la tutela dell’economia legale e della sicurezza pubblica, anche in un’ottica preventiva. Le operazioni vengono svolte nel quadro delle direttive definite dalle Prefetture competenti e mirano a garantire condizioni di sicurezza per residenti, turisti e operatori che frequentano il Lago Maggiore durante la stagione estiva.
La Guardia di Finanza ricorda che la componente aeronavale assicura una presenza costante sui principali laghi italiani, svolgendo attività di controllo e vigilanza a tutela della collettività e del rispetto delle norme che regolano la navigazione.
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