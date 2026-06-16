Controlli della Guardia di Finanza nel Comasco: sequestrata droga e scoperti lavoratori in nero

Con l’arrivo della stagione estiva si intensificano i controlli della Guardia di Finanza sul territorio comasco. Nella prima metà di giugno i finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno messo in campo 35 pattuglie e complessivamente 87 militari impegnati nelle attività di controllo del territorio e di contrasto all’illegalità economico-finanziaria.

Il bilancio delle operazioni parla di 173 veicoli e 255 persone controllate. Tra gli interventi più significativi figura quello effettuato dalla Compagnia di Menaggio nell’Alto Lario, dove a Gravedona ed Uniti è stato denunciato un cittadino italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante il controllo sono stati sequestrati oltre cinque grammi di cocaina e circa mezzo grammo di eroina.

Parallelamente, nelle prime due settimane del mese, i finanzieri del Gruppo Como e delle Compagnie di Erba, Olgiate Comasco e Menaggio hanno effettuato verifiche in oltre 60 esercizi commerciali della provincia.

I controlli hanno portato alla scoperta di nove lavoratori in nero, impiegati principalmente nei settori dei bar e della ristorazione nei comuni di Como, Fino Mornasco e nell’area canturina. Le sanzioni contestate ai datori di lavoro ammontano complessivamente a cifre comprese tra 13.650 e 105.300 euro. In due casi scatterà inoltre la segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como per l’eventuale sospensione dell’attività.

Nel corso delle verifiche sono stati anche elevati 17 verbali per irregolarità legate ai corrispettivi telematici.

La Guardia di Finanza sottolinea come il rafforzamento del controllo economico del territorio, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico e di incremento delle attività commerciali, sia finalizzato a contrastare le diverse forme di illegalità economica, tutelare lavoratori e consumatori e garantire condizioni di concorrenza leale per le imprese che operano nel rispetto delle regole. Particolare attenzione viene inoltre rivolta al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che coinvolge spesso le fasce più giovani della popolazione.