Controlli serrati a Gallarate e provincia sui detenuti domiciliari

Negli ultimi giorni sono scattati una serie di arresti e provvedimenti restrittivi nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo dei Carabinieri di Gallarate, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti a misure cautelari custodiali o alternative alla detenzione presso il domicilio.

Proprio a Gallarate, i militari della stazione cittadina intervengono invece presso l’abitazione di un uomo di 39 anni. Nei suoi confronti l’Autorità Giudiziaria emette un decreto di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, causato dalle innumerevoli violazioni alle prescrizioni che i Carabinieri accertano nel corso del tempo. Nel medesimo contesto urbano, i militari individuano una donna straniera di 24 anni. La persona risulta ricercata dal novembre del 2024, destinataria di un ordine di carcerazione per espiare una condanna a 7 anni di reclusione legata a reati contro il patrimonio.

A Ternate, i militari della locale Stazione fermano una persona di 42 anni. L’uomo risponde di diverse violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari a cui si trovava sottoposto. Durante la perquisizione, i Carabinieri rinvengono all’interno dell’abitazione anche modiche quantità di sostanze stupefacenti, destinate all’uso personale.

Le verifiche sul territorio toccano anche gli altri centri della Compagnia. A Somma Lombardo, i Carabinieri rintracciano un uomo di 57 anni colpito da un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Autorità Giudiziaria novarese. A Besnate, i militari della Stazione di Albizzate bloccano un pregiudicato di 48 anni. Sul conto dell’uomo pende un provvedimento di sospensione della misura di affidamento in prova ai servizi sociali, con il conseguente ordine di carcerazione.

I controlli si estendono inoltre a Vergiate, dove i militari della Stazione locale arrestano un uomo di 54 anni condannato a espiare 5 anni e 9 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in provincia di Varese. Infine, i Carabinieri della Stazione di Angera eseguono l’arresto di un cittadino straniero di 25 anni e di due cittadini italiani di 53 e 39 anni. Tutti e tre i soggetti risultano destinatari di provvedimenti di carcerazione emessi per reati che afferiscono alla normativa sugli stupefacenti e all’emissione di fraudolente dichiarazioni contabili.