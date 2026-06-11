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Coppa del Mondo, i fratelli Codato a caccia del podio. Soares sul singolo

Tra venerdì 12 e domenica 14 si disputa la seconda tappa stagionale a Plovdiv: dieci armi azzurri in gara. Giovanni rema con Lodo, il "brasiliano di Besozzo" cambia barca

giovanni alice codato canottaggio | foto Canottaggio.org / Julia Kowacic

Mancano meno di due mesi agli Europei di canottaggio di Varese, meno di tre ai Mondiali di Amsterdam, i due appuntamenti più importanti della stagione remiera internazionale. Per questo il d.t. della Nazionale, Antonio Colamonici, ha scelto la seconda tappa di Coppa del Mondo in programma a Plovdiv tra venerdì 12 e domenica 14 giugno per testare la condizione dell’Italia del remo.

Gli azzurri schierano in tutto dieci equipaggi sulle acque bulgare a partire dal quattro di coppia campione del mondo formato da Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili. Come di consueto, il Varesotto offre alla Nazionale un buon contributo in termini di atleti a partire dall’argento olimpico Gabriel Soares: il “brasiliano di Besozzo” però lascia il tradizionale posto sul doppio (dove rimane Torre insieme a Selva) e sarà schierato in singolo.

Tra i più attesi dell’Italia c’è senza dubbio Alice Codato: la 22enne di Oggiona con Santo Stefano (tesserata per Fiamme Oro e Gavirate) torna a bordo del due senza femminile tutto lombardo, sempre insieme alla gardesana Laura Meriano. Le due hanno conquistato l’argento europeo nel 2025 chiudendo al quarto posto il mondiale e rappresentano una delle “carte” più importanti per la spedizione in Bulgaria.

Stessa imbarcazione al maschile per il fratello maggiore di Alice, Giovanni Codato (Fiamme Oro / Gavirate), a sua volta vicecampione d’Europa: accanto a lui però non ci sarà Nunzio Di Colandrea (che andrà sull’otto) bensì Matteo Lodo. Il 31enne laziale – due ori mondiali e due bronzi olimpici al collo – rientra in campo internazionale dopo un anno di stop e insieme a Codato proverà subito a dare l’assalto a un podio in coppa.

A Plovdiv saranno impegnati altri due atleti “targati Gavirate”: Riccardo Peretti e Francesco Pallozzi. Il verbanese e il ternano, entrambi parte del club rossoblu, remeranno sul quattro senza insieme al lecchese Davide Comini e al genovese Alessandro Buonamoneta.

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Damiano Franzetti
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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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