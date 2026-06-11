Coppa del Mondo, i fratelli Codato a caccia del podio. Soares sul singolo
Tra venerdì 12 e domenica 14 si disputa la seconda tappa stagionale a Plovdiv: dieci armi azzurri in gara. Giovanni rema con Lodo, il "brasiliano di Besozzo" cambia barca
Mancano meno di due mesi agli Europei di canottaggio di Varese, meno di tre ai Mondiali di Amsterdam, i due appuntamenti più importanti della stagione remiera internazionale. Per questo il d.t. della Nazionale, Antonio Colamonici, ha scelto la seconda tappa di Coppa del Mondo in programma a Plovdiv tra venerdì 12 e domenica 14 giugno per testare la condizione dell’Italia del remo.
Gli azzurri schierano in tutto dieci equipaggi sulle acque bulgare a partire dal quattro di coppia campione del mondo formato da Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili. Come di consueto, il Varesotto offre alla Nazionale un buon contributo in termini di atleti a partire dall’argento olimpico Gabriel Soares: il “brasiliano di Besozzo” però lascia il tradizionale posto sul doppio (dove rimane Torre insieme a Selva) e sarà schierato in singolo.
Tra i più attesi dell’Italia c’è senza dubbio Alice Codato: la 22enne di Oggiona con Santo Stefano (tesserata per Fiamme Oro e Gavirate) torna a bordo del due senza femminile tutto lombardo, sempre insieme alla gardesana Laura Meriano. Le due hanno conquistato l’argento europeo nel 2025 chiudendo al quarto posto il mondiale e rappresentano una delle “carte” più importanti per la spedizione in Bulgaria.
Stessa imbarcazione al maschile per il fratello maggiore di Alice, Giovanni Codato (Fiamme Oro / Gavirate), a sua volta vicecampione d’Europa: accanto a lui però non ci sarà Nunzio Di Colandrea (che andrà sull’otto) bensì Matteo Lodo. Il 31enne laziale – due ori mondiali e due bronzi olimpici al collo – rientra in campo internazionale dopo un anno di stop e insieme a Codato proverà subito a dare l’assalto a un podio in coppa.
A Plovdiv saranno impegnati altri due atleti “targati Gavirate”: Riccardo Peretti e Francesco Pallozzi. Il verbanese e il ternano, entrambi parte del club rossoblu, remeranno sul quattro senza insieme al lecchese Davide Comini e al genovese Alessandro Buonamoneta.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.