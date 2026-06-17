Corteo storico e giochi: il Palio di Masnago è pronto per la sua 48esima edizione

Dal 19 al 29 giugno torna il Palio delle Sei Contrade di Masnago. La manifestazione dedicata ai Santi Patroni Pietro e Paolo raggiunge quest’anno la 48esima edizione e si avvicina a un traguardo importante: quello dei cinquant’anni di una delle feste popolari più longeve e partecipate della città. «Il Palio è il segno di una comunità che ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni», ha sottolineato l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese Roberto Molinari durante la presentazione dell’edizione 2026. «Sono poche le realtà che riescono a vivere così a lungo, cambiando nelle persone, nelle idee e nelle proposte senza perdere la propria identità».

Nato quasi mezzo secolo fa, il Palio continua a rappresentare un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città. Dietro la manifestazione c’è infatti una grande macchina organizzativa composta da circa 300 persone tra volontari e figuranti, impegnate nella realizzazione degli eventi e del tradizionale corteo storico.

Ma il Palio non è soltanto una festa. Le sue radici affondano nella celebrazione dei Santi Pietro e Paolo e ogni anno propone anche occasioni di riflessione e approfondimento spirituale. Il tema scelto per questa edizione è “Voi chi dite che io sia?”, richiamo alle parole rivolte da Gesù agli apostoli. Il percorso verrà introdotto negli appuntamenti di giugno per poi svilupparsi maggiormente a settembre con testimonianze e iniziative dedicate. Tra le proposte anche una mostra dedicata a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Il Cencio, simbolo del Palio

Tra gli elementi più attesi della manifestazione c’è il Cencio, il drappo che viene assegnato alla contrada vincitrice e che rappresenta il simbolo più prestigioso del Palio. Ogni anno il Cencio viene realizzato da un artista diverso e diventa un’opera unica destinata a entrare nella storia della manifestazione. Per l’edizione 2026 è stato affidato a Giulia Milani, chiamata a interpretare attraverso la sua arte i valori e l’identità del Palio di Masnago. Il drappo sarà conquistato dalla contrada che si aggiudicherà la tradizionale gara della Brenta, in programma nella fase conclusiva della manifestazione a settembre.

Il programma di giugno

L’edizione estiva prenderà il via venerdì 19 giugno alle 21 nella chiesa di Masnago con il concerto corale “Incanto a Varese”, che vedrà protagonisti il Coro Good Company e il Gruppo Polifonico Josquin Desprez. Dal 22 al 24 giugno l’oratorio ospiterà il Palio Giovani con i tornei di calcio e pallavolo accompagnati dal banco gastronomico. Le competizioni sportive coinvolgeranno numerosi ragazzi e famiglie, grazie anche alla collaborazione con Avis Varese, che celebra il suo 75esimo anniversario. Tra le novità dell’edizione 2026 figura il torneo “Scacchi al Sole”, organizzato sabato 27 giugno in collaborazione con la Società Scacchistica Città di Varese.

La stessa sera si terranno due degli appuntamenti più attesi: la Grande Tavolata del Palio in via Bolchini e il tradizionale Corteo Storico, che partirà dal Parco Mantegazza accompagnato dagli sbandieratori e musici di Fenegrò. L’arrivo sul sagrato della chiesa sarà seguito dallo spettacolo di fuoco, magia e fachirismo con Shazar e dal tradizionale spettacolo pirotecnico.

Domenica 28 giugno, giorno dedicato ai Santi Patroni Pietro e Paolo, sarà celebrata la Santa Messa solenne. La giornata avrà un significato particolare anche per la comunità di Masnago, che saluterà don Gianpietro Corbetta, destinato a proseguire il proprio ministero a Oggiona Santo Stefano. Durante gli anni trascorsi in parrocchia, il sacerdote è stato un punto di riferimento costante per il Palio e per la vita della comunità.

Appuntamento anche a settembre

Il Palio non si concluderà a giugno. La manifestazione proseguirà infatti il 13 settembre, quando le contrade torneranno a sfidarsi negli appuntamenti conclusivi che porteranno all’assegnazione del Cencio. Per la Grande Tavolata del Palio e per il pranzo comunitario di domenica 28 giugno è consigliata la prenotazione di tavoli e coperti attraverso il sito della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata. Per il pranzo è previsto anche il servizio d’asporto su prenotazione. A due anni dal cinquantesimo anniversario, il Palio delle Sei Contrade continua così a rappresentare molto più di una semplice manifestazione: una tradizione che unisce fede, memoria, amicizia e partecipazione, mantenendo vivo il senso di comunità che da quasi mezzo secolo anima Masnago.

Varese, il Palio di Masnago verso i 50 anni: 300 volontari e un Cencio firmato da Giulia Milani

Dal 19 al 29 giugno torna il Palio delle Sei Contrade di Masnago. La manifestazione dedicata ai Santi Patroni Pietro e Paolo raggiunge quest’anno la 48esima edizione e si avvicina a un traguardo importante: quello dei cinquant’anni di una delle feste popolari più longeve e partecipate della città. «Il Palio è il segno di una comunità che ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni», ha sottolineato l’assessore Roberto Molinari durante la presentazione dell’edizione 2026. «Sono poche le realtà che riescono a vivere così a lungo, cambiando nelle persone, nelle idee e nelle proposte senza perdere la propria identità».

Nato quasi mezzo secolo fa, il Palio continua a rappresentare un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città. Dietro la manifestazione c’è infatti una grande macchina organizzativa composta da circa 300 persone tra volontari e figuranti, impegnate nella realizzazione degli eventi e del tradizionale corteo storico.

Ma il Palio non è soltanto una festa. Le sue radici affondano nella celebrazione dei Santi Pietro e Paolo e ogni anno propone anche occasioni di riflessione e approfondimento spirituale. Il tema scelto per questa edizione è “Voi chi dite che io sia?”, richiamo alle parole rivolte da Gesù agli apostoli. Il percorso verrà introdotto negli appuntamenti di giugno per poi svilupparsi maggiormente a settembre con testimonianze e iniziative dedicate. Tra le proposte in fase di definizione anche una mostra dedicata a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Il Cencio, simbolo del Palio

Tra gli elementi più attesi della manifestazione c’è il Cencio, il drappo che viene assegnato alla contrada vincitrice e che rappresenta il simbolo più prestigioso del Palio. Ogni anno il Cencio viene realizzato da un artista diverso e diventa un’opera unica destinata a entrare nella storia della manifestazione. Per l’edizione 2026 è stato affidato a Giulia Milani, chiamata a interpretare attraverso la sua arte i valori e l’identità del Palio di Masnago. Il drappo sarà conquistato dalla contrada che si aggiudicherà la tradizionale gara della Brenta, in programma nella fase conclusiva della manifestazione a settembre.

Il programma di giugno

L’edizione estiva prenderà il via venerdì 19 giugno alle 21 nella chiesa di Masnago con il concerto corale “Incanto a Varese”, che vedrà protagonisti il Coro Good Company e il Gruppo Polifonico Josquin Desprez. Dal 22 al 24 giugno l’oratorio ospiterà il Palio Giovani con i tornei di calcio e pallavolo accompagnati dal banco gastronomico. Le competizioni sportive coinvolgeranno numerosi ragazzi e famiglie, grazie anche alla collaborazione con Avis Varese, che celebra il suo 75esimo anniversario.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura il torneo “Scacchi al Sole”, organizzato sabato 27 giugno in collaborazione con la Società Scacchistica Città di Varese.

La stessa sera si terranno due degli appuntamenti più attesi: la Grande Tavolata del Palio in via Bolchini e il tradizionale Corteo Storico, che partirà dal Parco Mantegazza accompagnato dagli sbandieratori e musici di Fenegrò. L’arrivo sul sagrato della chiesa sarà seguito dallo spettacolo di fuoco, magia e fachirismo con Shazar e dal tradizionale spettacolo pirotecnico.

Domenica 28 giugno, giorno dedicato ai Santi Patroni Pietro e Paolo, sarà celebrata la Santa Messa solenne. La giornata avrà un significato particolare anche per la comunità di Masnago, che saluterà don Gianpietro Corbetta, destinato a proseguire il proprio ministero a Oggiona Santo Stefano. Durante gli anni trascorsi in parrocchia, il sacerdote è stato un punto di riferimento costante per il Palio e per la vita della comunità.

Appuntamento anche a settembre

Il Palio non si concluderà a giugno. La manifestazione proseguirà infatti il 13 settembre, quando le contrade torneranno a sfidarsi negli appuntamenti conclusivi che porteranno all’assegnazione del Cencio.

Per la Grande Tavolata del Palio e per il pranzo comunitario di domenica 28 giugno è consigliata la prenotazione di tavoli e coperti attraverso il sito della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata. Per il pranzo è previsto anche il servizio d’asporto su prenotazione. Ricca l’offerta gastronomica. Il sito della comunità pastorale è https://www.comunitapastoralemami.it/.

A due anni dal cinquantesimo anniversario, il Palio delle Sei Contrade continua così a rappresentare molto più di una semplice manifestazione: una tradizione che unisce fede, memoria, amicizia e partecipazione, mantenendo vivo il senso di comunità che da quasi mezzo secolo anima Masnago.