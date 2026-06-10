“Cosa sarà” arriva a Casbeno: il primo appuntamento del tour di Varesenews nei quartieri è al circolo di via Milazzo
Si comincia giovedì 11 giugno al circolo di Casbeno. Il progetto "Cosa sarà" porta la conversazione sul futuro di Varese nei luoghi dove la gente vive davvero
C’è una differenza tra parlare di un quartiere e parlare in un quartiere.
Il primo appuntamento del tour di VareseNews nella città di Varese prova a stare dalla parte giusta: giovedì 11 giugno, dalle 17 alle 19, la redazione sarà al circolo di Casbeno, in via Milazzo 35, ad aspettare chi abita e frequenta la zona e i suoi quartieri vicini: in particolare attendiamo gli abitanti di Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta.
Nessun ordine del giorno: i redattori di VareseNews saranno lì, disponibili ad ascoltare e raccoglieranno le vostre istanze. Cosa funziona nel quartiere? Cosa manca? Cosa si vorrebbe diverso? Chi ha qualcosa da dire venga senza indugio: troverà qualcuno pronto a raccoglierlo.
L’iniziativa nasce da “Cosa sarà — Voci che disegnano Varese tra passato e futuro“, il progetto editoriale con cui VareseNews ha raccolto nei mesi scorsi le voci di amministratori, imprenditori e protagonisti della vita cittadina, culminato martedì 9 giugno nell’incontro al Salone Estense. Dopo aver ascoltato chi rappresenta la città, ora si ascolta chi la abita.
Quello di giovedì è il primo di dodici appuntamenti, uno per ciascun consiglio di quartiere, distribuiti tra giugno e metà luglio in spazi diversi della città: circoli, oratori, birrifici. Le voci raccolte entreranno nel racconto giornalistico di Varesenews e nel percorso più ampio di riflessione sul futuro di Varese.
Giovedì 11 giugno, dalle 17 alle 19, circolo di Casbeno — via Milazzo 27, Varese. Ingresso libero, aperto a tutti.
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