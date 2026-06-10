“Cosa sarà” arriva a Casbeno: il primo appuntamento del tour di Varesenews nei quartieri è al circolo di via Milazzo

C’è una differenza tra parlare di un quartiere e parlare in un quartiere.

Il primo appuntamento del tour di VareseNews nella città di Varese prova a stare dalla parte giusta: giovedì 11 giugno, dalle 17 alle 19, la redazione sarà al circolo di Casbeno, in via Milazzo 35, ad aspettare chi abita e frequenta la zona e i suoi quartieri vicini: in particolare attendiamo gli abitanti di Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta.

Nessun ordine del giorno: i redattori di VareseNews saranno lì, disponibili ad ascoltare e raccoglieranno le vostre istanze. Cosa funziona nel quartiere? Cosa manca? Cosa si vorrebbe diverso? Chi ha qualcosa da dire venga senza indugio: troverà qualcuno pronto a raccoglierlo.

L’iniziativa nasce da “Cosa sarà — Voci che disegnano Varese tra passato e futuro“, il progetto editoriale con cui VareseNews ha raccolto nei mesi scorsi le voci di amministratori, imprenditori e protagonisti della vita cittadina, culminato martedì 9 giugno nell’incontro al Salone Estense. Dopo aver ascoltato chi rappresenta la città, ora si ascolta chi la abita.

Quello di giovedì è il primo di dodici appuntamenti, uno per ciascun consiglio di quartiere, distribuiti tra giugno e metà luglio in spazi diversi della città: circoli, oratori, birrifici. Le voci raccolte entreranno nel racconto giornalistico di Varesenews e nel percorso più ampio di riflessione sul futuro di Varese.

Giovedì 11 giugno, dalle 17 alle 19, circolo di Casbeno — via Milazzo 27, Varese. Ingresso libero, aperto a tutti.