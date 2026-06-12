“Cosa sarà” nei quartieri di Varese: la seconda tappa è martedì 16 giugno alla Cooperativa di Biumo e Belforte

Continua “Cosa sarà” nei quartieri, il tour estivo di VareseNews nei quartieri di Varese: martedì 16 giugno, dalle 17 alle 19, Dopo il primo, partecipato, evento al Circolo di Casbeno, la redazione vi aspetta alla Cooperativa di Biumo e Belforte, in viale Belforte 165, per ascoltare chi ha qualcosa da dire sul proprio quartiere — Belforte e Mentasti.

L’appuntamento è in uno dei quartieri più “chiaccherati” della città: dalla ciclopedonale che è in cantiere al Castello di Belforte, dall’isolamento del quartiere Mentasti al sovraffollamento della via di ingresso a Varese: c’è molto da puntualizzare ma anche molto da raccontare, cosi come è già successo per Casbeno, Bosto e Schirannetta, dove abbiamo raccolto segnalazioni e lamentele, ma anche molte dichiarazioni d’amore per il proprio quartiere, e segnalazioni di tesori nascosti.

Se vievete o conoscete bene i rione di Belforte e Mentasti, ci aspettiamo: nessun ordine del giorno, nessuna iscrizione. I redattori sono lì, disponibili ad ascoltare. L’appuntamento fa parte di “Cosa sarà — Voci che disegnano Varese tra passato e futuro”, il progetto editoriale con cui VareseNews sta costruendo un racconto collettivo sul futuro della città, partito dal Salone Estense e ora arrivato nei luoghi dove la gente vive davvero.

Quello di martedì è il secondo di dodici appuntamenti, distribuiti tra giugno e metà luglio in altrettanti spazi della città. Le voci raccolte entreranno nel racconto giornalistico e nel percorso più ampio di riflessione sul futuro di Varese.

Martedì 16 giugno, dalle 17 alle 19, Cooperativa di Biumo e Belforte — viale Belforte 165, Varese. Ingresso libero, aperto a tutti.