“Cosa sarà” nei quartieri di Varese: la seconda tappa è martedì 16 giugno alla Cooperativa di Biumo e Belforte
Il tour di ascolto di Varesenews nei quartieri di Varese fa tappa a Belforte. I redattori di VareseNews saranno disponibili dalle 17 alle 19 per raccogliere le voci di chi abita la zona.
Continua “Cosa sarà” nei quartieri, il tour estivo di VareseNews nei quartieri di Varese: martedì 16 giugno, dalle 17 alle 19, Dopo il primo, partecipato, evento al Circolo di Casbeno, la redazione vi aspetta alla Cooperativa di Biumo e Belforte, in viale Belforte 165, per ascoltare chi ha qualcosa da dire sul proprio quartiere — Belforte e Mentasti.
L’appuntamento è in uno dei quartieri più “chiaccherati” della città: dalla ciclopedonale che è in cantiere al Castello di Belforte, dall’isolamento del quartiere Mentasti al sovraffollamento della via di ingresso a Varese: c’è molto da puntualizzare ma anche molto da raccontare, cosi come è già successo per Casbeno, Bosto e Schirannetta, dove abbiamo raccolto segnalazioni e lamentele, ma anche molte dichiarazioni d’amore per il proprio quartiere, e segnalazioni di tesori nascosti.
Se vievete o conoscete bene i rione di Belforte e Mentasti, ci aspettiamo: nessun ordine del giorno, nessuna iscrizione. I redattori sono lì, disponibili ad ascoltare. L’appuntamento fa parte di “Cosa sarà — Voci che disegnano Varese tra passato e futuro”, il progetto editoriale con cui VareseNews sta costruendo un racconto collettivo sul futuro della città, partito dal Salone Estense e ora arrivato nei luoghi dove la gente vive davvero.
Quello di martedì è il secondo di dodici appuntamenti, distribuiti tra giugno e metà luglio in altrettanti spazi della città. Le voci raccolte entreranno nel racconto giornalistico e nel percorso più ampio di riflessione sul futuro di Varese.
Martedì 16 giugno, dalle 17 alle 19, Cooperativa di Biumo e Belforte — viale Belforte 165, Varese. Ingresso libero, aperto a tutti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.