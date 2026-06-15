“Cosa sarà” nei quartieri: quattro tappe in una settimana: da Belforte a Sant’Ambrogio, da Valle Olona a Biumo
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: la redazione di VareseNews sarà in quattro quartieri diversi per ascoltare chi ci vive. Ingresso libero, dalle 17 alle 19. Nell'articolo i quartieri interessati
Una settimana piena. Dal 16 al 19 giugno “Cosa sarà”, il tour di VareseNews nei quartieri di Varese non si ferma: quattro appuntamenti in quattro giorni consecutivi, quattro zone diverse della città, un solo metodo — ascoltare.
Si comincia martedì 16 giugno alla Cooperativa di Biumo e Belforte, in viale Belforte 165: qui attendiamo gli abitanti del quartiere 7, cioè delle zone Belforte e Mentasti.
Mercoledì 17 la tappa è al Birrificio 50&50, in via Merano 5, nel cuore del quartiere Valle Olona, con gli abitanti dei quartieri di Valle Olona, Belmonte e San Fermo.
Giovedì 18 si va all’oratorio di Biumo Superiore, in via Guido Reni 51, per raccogliere le voci di Biumo Superiore, Ippodromo, viale Valganna e Olona-Mulini Grassi. Si chiude venerdì 19 al circolo di Sant’Ambrogio, in piazzale Milite Ignoto 6, per le zone che comprendono, oltre a Sant’Ambrogio stesso, anche Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate.
In ognuna di queste serate i redattori di VareseNews saranno presenti dalle 17 alle 19, senza ordine del giorno e senza iscrizioni: semplicemente pronti ad ascoltarvi. Un format che ha già avuto un grande successo nella prima tappa di Casbeno.
Chi passa può fermarsi a raccontare cosa funziona nel proprio quartiere, cosa manca, cosa vorrebbe diverso e, perchè no, anche cosa piace di più. Le voci raccolte entreranno nel racconto giornalistico di “Cosa sarà — Voci che disegnano Varese tra passato e futuro“, il progetto editoriale con cui VareseNews sta costruendo una mappa reale dei bisogni e delle risorse della città, quartiere per quartiere.
Il calendario della settimana
Martedì 16 giugno
Cooperativa di Biumo e Belforte, viale Belforte 165
Mercoledì 17 giugno
Birrificio 50&50, via Merano 5
Giovedì 18 giugno
Oratorio di Biumo Superiore, via Guido Reni 51
Venerdì 19 giugno
Circolo di Sant’Ambrogio, piazzale Milite Ignoto 6
Tutti gli appuntamenti saranno dalle 17 alle 19.
Ingresso libero, aperto a tutti
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