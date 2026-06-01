“Cosa sarà”: Varese si racconta e prova a immaginare il futuro

Quale futuro per Varese? E chi lo sta immaginando? Martedì 9 giugno alle 18, un incontro in Salone Estense proverà ad aprire le riflessioni e a rispondere, o almeno a fare le domande giuste, con “Cosa sarà – Voci che disegnano Varese tra passato e futuro“.

L’occasione è la presentazione dei risultati di una serie di incontri che fissano alcune priorità per la città e di un libro che raccoglie venti interviste a consiglieri comunali, amministratori ed esponenti politici varesini, un lavoro corale avviato da Varesenews che prova a fotografare il presente e a immaginare i prossimi anni della città. Qui trovate tutte le interviste ad esponenti di centrodestra e qui di centrosinistra. Sul palco saliranno Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, e Davide Galimberti, Sindaco di Varese, che firmano la prefazione al libro. A condurre il dialogo sarà Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e autore delle venti interviste.

All’incontro oltre ai rappresentanti delle istituzioni, tra i principali ospiti e testimoni della serata ci sono due figure che conoscono Varese da prospettive diverse ma complementari. Persone che non sono nate nella città giardino, ma l’hanno vissuta a fondo.

Uno di loro è Fabrizio Brogi, toscano doc e fondatore e presidente di NAU!, il brand italiano di occhiali con sede a Castiglione Olona. Nel 2004 ha ricostruito nello storico distretto dell’occhialeria varesina un’azienda che ha saputo coniugare design accessibile, sostenibilità e vocazione internazionale, restando però radicata nel territorio. Il suo impegno non si è limitato all’impresa: Brogi ha anche rappresentato la Camera di Commercio di Varese nel Consiglio d’Amministrazione di Certottica, l’istituto nazionale di certificazione dei prodotti ottici, portando la voce di un distretto che vale oltre 200 milioni di euro e impiega circa un migliaio di addetti. Una doppia prospettiva, quella di chi ha scelto di investire a Varese quando avrebbe potuto guardare altrove, e quella di chi conosce le fragilità strutturali di un tessuto produttivo che chiede di essere rinnovato.

Con lui ci sarà anche Giuseppe Geneletti che porterà uno sguardo ancora diverso: Geneletti, milanese di origine, per molti anni è stato manager di Whirlpool Emea, una delle più importanti multinazionali con sede nel territorio varesino, vivendo dall’interno le grandi trasformazioni industriali che hanno segnato la provincia. Parallelamente ha sviluppato una voce pubblica come giornalista pubblicista e collaboratore di VareseNews, dove da anni firma dei seguitissimi editoriali. Il suo approccio, che lui stesso definisce “glocale”, parte dal territorio per leggere i fenomeni globali, convinto che la provincia non sia il contrario del mondo, ma uno dei luoghi da cui il mondo si capisce meglio.

Brogi e Geneletti incarnano due modi diversi di stare a Varese: chi l’ha scelta come base per costruire, e chi ne ha fatto un osservatorio per capire. Entrambi con qualcosa da dire sul futuro.

Insieme a loro e agli altri protagonisti “Cosa sarà” avvierà una conversazione aperta sulla città, capace di incrociare memoria e visione, impresa e racconto, istituzione e società civile.

Per partecipare, l’ingresso è libero, previa però conferma tramite modulo di registrazione. L’appuntamento è per martedì 9 giugno alle 18 in Salone Estense a Varese.

Tutte le interviste ad esponenti di centrodestra e qui di centrosinistra