“Cosa sarà”: venti politici varesini e tre testimoni d’eccezione per ragionare sulla città del futuro

Manuela Lozza, Ivana Perusin, Andrea Civati, Enzo R. Laforgia, Roberto Molinari, Giacomo Fisco, Matteo Capriolo, Maria Paola Cocchiere, Rossella Dimaggio, Alberto Coen Porisini, Stefano Angei, Enrico Argentiero, Luca Marsico, Raffaele Cattaneo, Simone Longhini, Luca Boldetti, Domenico Esposito, Roberto Puricelli, Matteo Bianchi, Marco Bordonaro.

Sono i venti protagonisti del libro Cosa sarà. Voci che disegnano Varese tra passato e futuro, che verrà presentato martedì 9 giugno alle 18 al Salone Estense. Insieme alle loro voci, il volume raccoglie le riflessioni del direttore Marco Giovannelli con La città che potremmo diventare, quelle del sindaco Davide Galimberti con Dieci anni in movimento. Varese verso il futuro e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con Varese 2027: una visione per la città che cresce.

Un libro nato in circa due mesi di lavoro, attraverso interviste ad amministratori, consiglieri comunali ed esponenti politici che da tempo operano per la città. Una buona base di partenza per ascoltare quali temi vengono considerati prioritari per il futuro di Varese.

All’evento del 9 giugno si aggiungono tre testimonianze di chi a Varese non è nato, ma ha scelto di viverci e costruirci qualcosa.

Yara Jubran, nata in Palestina e trasferitasi a Varese per studiare all’Università dell’Insubria, è oggi medico specializzanda in Anestesia e Rianimazione all’Ospedale di Circolo. Ha scelto il capoluogo per costruire la sua famiglia e racconterà la sua esperienza di studio, vita e lavoro in città, con uno sguardo rivolto al futuro.

Fabrizio Brogi, toscano doc, è fondatore e presidente di NAU!, il brand italiano di occhiali con sede a Castiglione Olona. Nel 2004 ha ricostruito nello storico distretto dell’occhialeria varesina un’azienda capace di coniugare design accessibile, sostenibilità e vocazione internazionale, restando radicata nel territorio. Ha rappresentato la Camera di Commercio di Varese nel Consiglio d’Amministrazione di Certottica, l’istituto nazionale di certificazione dei prodotti ottici, portando la voce di un distretto che vale oltre 200 milioni di euro e impiega circa un migliaio di addetti. Parlerà da chi ha scelto di investire a Varese quando avrebbe potuto guardare altrove, e da chi conosce le fragilità di un tessuto produttivo che chiede di essere rinnovato.

Giuseppe Geneletti porterà uno sguardo ancora diverso. Milanese di origine, per molti anni manager di Whirlpool Emea, ha vissuto dall’interno le grandi trasformazioni industriali che hanno segnato la provincia varesina. Parallelamente ha sviluppato una voce pubblica come giornalista pubblicista e collaboratore di VareseNews, dove firma da anni seguitissimi editoriali. Il suo approccio, che lui stesso definisce “glocale”, parte dal territorio per leggere i fenomeni globali, convinto che la provincia non sia il contrario del mondo, ma uno dei luoghi da cui il mondo si capisce meglio.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

L’appuntamento è per martedì 9 giugno alle ore 18:00 al Salone Estense, in via Luigi Sacco 5 a Varese. L’evento è organizzato da VareseNews con il supporto di Materia.

Per partecipare, l’ingresso è libero, qui trovate il modulo di registrazione.

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