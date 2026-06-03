Costituzione e tricolore ai neo diciottenni di Oggiona con Santo Stefano: “Siate cittadini consapevoli”

Una copia della Costituzione Italiana e una bandiera tricolore per celebrare l’ingresso nella piena cittadinanza. È stato questo il significato del tradizionale Battesimo Civico organizzato dal Comune di Oggiona con Santo Stefano in occasione della Festa della Repubblica e dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Lunedì 2 giugno, nella sede del Palazzo Comunale, l’amministrazione ha accolto i ragazzi e le ragazze che nel corso del 2026 compiranno 18 anni, protagonisti di una cerimonia dedicata ai valori della democrazia, della partecipazione e della responsabilità civile.

Un momento particolarmente emozionante è stato quello dell’esecuzione dell’Inno di Mameli, interpretato insieme ai giovani presenti e al soprano Silvia Zanardi. Alla manifestazione hanno partecipato anche l’Avis Comunale, che ha consegnato ai neo diciottenni una lettera di auguri e un invito a conoscere il valore della donazione del sangue, l’associazione giovanile Caos2 e il Gruppo Alpini di Oggiona con Santo Stefano, che hanno portato il loro saluto ai ragazzi.

Nel suo intervento il sindaco Franco Ghiringhelli ha ricordato il valore storico del 2 giugno 1946, quando «un’Italia reduce dalla guerra, distrutta e divisa, ha scelto liberamente, anche con il primo voto delle donne, di diventare una Repubblica». Rivolgendosi ai giovani ha sottolineato l’importanza della Costituzione come patrimonio da conoscere e custodire: «A voi giovani chiedo di non abbandonarla su un comodino o in qualche angolo della casa, ma di leggerla, comprenderla, assimilarla e renderla viva nelle vostre scelte quotidiane perché è bellissima ed enuncia principi universali di grandissima modernità ed attualità».

Il primo cittadino ha poi invitato i neo maggiorenni a essere parte attiva della comunità: «Informatevi, discutete, criticate ciò che non vi sembra giusto, siate coraggiosi ed attivi». E ancora: «Siate protagonisti e non semplici comparse; credete fermamente in voi stessi, ma senza arroganza e sempre aperti al confronto».

Anche l’assessore Romina Ferraretto ha voluto rivolgere un messaggio ai ragazzi, richiamando il significato dell’età adulta e delle nuove responsabilità che essa comporta. «Oggi è un giorno speciale. Non perché abbiate ricevuto un libro – i libri li conoscete già – ma perché oggi vi è stato consegnato qualcosa che vi appartiene da sempre: la Costituzione». Un documento che racchiude diritti fondamentali ma anche doveri verso la collettività. «Non vi chiedo di diventare eroi. Vi chiedo solo di non essere indifferenti. Benvenuti tra i cittadini. Benvenuti nella responsabilità. Benvenuti nella libertà».

«La consegna della Costituzione e della Bandiera rappresenta un gesto semplice ma ricco di significato – ha ricordato infine l’amministrazione comunale -. Ai nostri giovani affidiamo i valori della Repubblica, della democrazia e della partecipazione, con l’augurio che possano diventare cittadini consapevoli e protagonisti della vita della nostra comunità».