Creanza Market & Gin Fest torna a Varese: due giorni tra artigianato, gin e street food a Villa Mylius

Il 6 e 7 giugno il Parco di Villa Mylius si trasforma in un grande villaggio a cielo aperto dedicato alla creatività handmade, alla cultura del gin artigianale, allo street food, ai laboratori per adulti e bambini e alla musica con esclusivi DJ set

Sabato 6 e domenica 7 giugno, la suggestiva cornice botanica del Parco di Villa Mylius ospiterà la nuova edizione del

CREANZA MARKET & GIN FEST

Un intero weekend all’aria aperta, con orario continuato dalle 10:30 fino al tramonto, pensato per valorizzare l’artigianato consapevole, far scoprire le eccellenze della distillazione locale e nazionale e offrire un ricco programma di intrattenimento per tutte le età.

L’evento unisce in un unico format la cultura del fatto a mano e la convivialità di un festival estivo, richiamando cittadini e visitatori in uno dei parchi storici più belli di Varese.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’area espositiva che vedrà protagonisti oltre 60 artigiani, designer e creativi accuratamente selezionati, molti dei quali cambieranno nei 2 giorni. Dalle creazioni di abbigliamento sartoriale ai gioielli unici, dall’oggettistica per la casa alle borse fatte a mano, il market di Creanza si conferma una vetrina d’eccellenza per lo shopping etico e di qualità.

Parallelamente, gli amanti del buon bere potranno immergersi nella Gin Zone, un’area dedicata alla degustazione e alla scoperta di etichette indipendenti e produzioni artigianali d’eccellenza.

I visitatori avranno l’opportunità di dialogare direttamente con i produttori e gustare i rinfrescanti Gin Tonic d’autore di Mirtillobrillo, Sevi Gin, Laboratorio Lanotti, Duck Dive e De Munà, scoprendo la storia, le botaniche e i segreti che si celano dietro ogni bottiglia.

Ad accompagnare l’intero weekend ci sarà una colonna sonora d’eccezione con musica e DJ set live che accompagneranno l’aperitivo fino al tramonto, creando la perfetta atmosfera estiva nel parco, insieme a una variegata proposta di Street Food con food truck selezionati.

Il festival punta a essere un evento inclusivo e a misura di famiglia, con i laboratori della domenica mattina aperti a tutti:

Domenica 7 giugno

Dalle 10.30 alle 12.30, spazio alla creatività dei più piccoli con ”Crafts & Fun”, il laboratorio per bambini interamente curato dal Comitato Genitori della Scuola Piccola England. Un momento di gioco, manualità e condivisione all’aria aperta.

Per gli adulti, la domenica sarà anche all’insegna del benessere grazie alla collaborazione con Varese Corsi, che offrirà al pubblico momenti di rigenerazione totale immersi nella natura.

Dalle 10 alle 11: lezione di Yoga al Parco, aperta a tutti a cura di Varese Corsi (è necessario prenotare cliccando qui)

lezione di Yoga al Parco, aperta a tutti a cura di Varese Corsi (è necessario prenotare cliccando qui) Dalle 11 alle 12: lezione di Pilates al Parco a cura di Varese Corsi (è necessario prenotare cliccando qui)

(su prenotazione al link https://varese-corsi.it/corso/pilates-al-parco/)Informazioni Utili

Ingresso libero e gratuito.

Come raggiungere il parco:

a piedi, 7 minuti dal centro cittadino.

Bus Linea A, B, C, H

Parcheggi in zona:

Parcheggio Aguggiari – via Bertini 6

Autosilo Sempione – via Marcello Benedetto

Parcheggio San Francesco – via Lonati 22

In caso di forte maltempo, l’evento verrà rimandato al 20 e 21 giugno

Per informazioni scrivere a creanzacreative@gmail.com]

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