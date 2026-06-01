Varese - Evento sponsorizzato
Creanza Market & Gin Fest torna a Varese: due giorni tra artigianato, gin e street food a Villa Mylius
Il 6 e 7 giugno il Parco di Villa Mylius si trasforma in un grande villaggio a cielo aperto dedicato alla creatività handmade, alla cultura del gin artigianale, allo street food, ai laboratori per adulti e bambini e alla musica con esclusivi DJ set
Sabato 6 e domenica 7 giugno, la suggestiva cornice botanica del Parco di Villa Mylius ospiterà la nuova edizione del
CREANZA MARKET & GIN FEST
Un intero weekend all’aria aperta, con orario continuato dalle 10:30 fino al tramonto, pensato per valorizzare l’artigianato consapevole, far scoprire le eccellenze della distillazione locale e nazionale e offrire un ricco programma di intrattenimento per tutte le età.
L’evento unisce in un unico format la cultura del fatto a mano e la convivialità di un festival estivo, richiamando cittadini e visitatori in uno dei parchi storici più belli di Varese.
Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’area espositiva che vedrà protagonisti oltre 60 artigiani, designer e creativi accuratamente selezionati, molti dei quali cambieranno nei 2 giorni. Dalle creazioni di abbigliamento sartoriale ai gioielli unici, dall’oggettistica per la casa alle borse fatte a mano, il market di Creanza si conferma una vetrina d’eccellenza per lo shopping etico e di qualità.
Parallelamente, gli amanti del buon bere potranno immergersi nella Gin Zone, un’area dedicata alla degustazione e alla scoperta di etichette indipendenti e produzioni artigianali d’eccellenza.
I visitatori avranno l’opportunità di dialogare direttamente con i produttori e gustare i rinfrescanti Gin Tonic d’autore di Mirtillobrillo, Sevi Gin, Laboratorio Lanotti, Duck Dive e De Munà, scoprendo la storia, le botaniche e i segreti che si celano dietro ogni bottiglia.
Ad accompagnare l’intero weekend ci sarà una colonna sonora d’eccezione con musica e DJ set live che accompagneranno l’aperitivo fino al tramonto, creando la perfetta atmosfera estiva nel parco, insieme a una variegata proposta di Street Food con food truck selezionati.
Il festival punta a essere un evento inclusivo e a misura di famiglia, con i laboratori della domenica mattina aperti a tutti:
Domenica 7 giugno
Dalle 10.30 alle 12.30, spazio alla creatività dei più piccoli con ”Crafts & Fun”, il laboratorio per bambini interamente curato dal Comitato Genitori della Scuola Piccola England. Un momento di gioco, manualità e condivisione all’aria aperta.
Per gli adulti, la domenica sarà anche all’insegna del benessere grazie alla collaborazione con Varese Corsi, che offrirà al pubblico momenti di rigenerazione totale immersi nella natura.
- Dalle 10 alle 11: lezione di Yoga al Parco, aperta a tutti a cura di Varese Corsi (è necessario prenotare cliccando qui)
- Dalle 11 alle 12: lezione di Pilates al Parco a cura di Varese Corsi (è necessario prenotare cliccando qui)
(su prenotazione al link https://varese-corsi.it/corso/pilates-al-parco/)Informazioni Utili
Ingresso libero e gratuito.
Come raggiungere il parco:
a piedi, 7 minuti dal centro cittadino.
Bus Linea A, B, C, H
Parcheggi in zona:
Parcheggio Aguggiari – via Bertini 6
Autosilo Sempione – via Marcello Benedetto
Parcheggio San Francesco – via Lonati 22
In caso di forte maltempo, l’evento verrà rimandato al 20 e 21 giugno
Per informazioni scrivere a creanzacreative@gmail.com]