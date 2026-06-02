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Credito d’imposta carburante, per Coldiretti Varese è “un sostegno importante per le imprese agricole”

“Misura utile in una fase ancora segnata da costi elevati, ora servono procedure rapide e semplici”

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Un sostegno concreto per le aziende agricole del territorio, chiamate ogni giorno a confrontarsi con costi energetici e di produzione ancora elevati. È quanto evidenzia Coldiretti Varese in relazione al credito d’imposta carburante destinato alle imprese agricole per gli acquisti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

«Parliamo di una misura importante per un comparto che continua a subire gli effetti dei rincari legati all’energia e ai carburanti» sottolineano il presidente e il direttore di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo e Luciano Salvadori. «In provincia di Varese molte aziende agricole operano in aree collinari, prealpine e periurbane, dove i costi di lavorazione, trasporto e movimentazione incidono in maniera significativa sull’equilibrio economico delle imprese».

Secondo quanto previsto dal provvedimento, il credito d’imposta potrà arrivare fino al 20% della spesa ammissibile. Restano ora attesi i decreti attuativi che dovranno definire modalità operative, documentazione richiesta e procedure per l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24.

«È fondamentale che le procedure siano snelle e operative in tempi rapidi» proseguono Colombo e Salvadori. «Le aziende agricole hanno bisogno di strumenti realmente accessibili e immediatamente utilizzabili, evitando appesantimenti burocratici che rischierebbero di ridurre l’efficacia concreta della misura. Oggi più che mai servono certezze e sostegni capaci di accompagnare il lavoro quotidiano delle imprese».

Coldiretti Varese ricorda che il credito potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026 e invita le imprese associate a contattare la federazione provinciale per ricevere informazioni, aggiornamenti e assistenza operativa.
(immagine di repertorio)

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Pubblicato il 02 Giugno 2026
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