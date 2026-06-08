Crespi Mobility Hub a Lozza: “Così cambia il futuro della mobilità”

Da oltre settant’anni il nome Crespi accompagna la mobilità nel Varesotto. Ora la storica concessionaria Volkswagen e Škoda di Lozza si prepara ad aprire una nuova fase della propria storia con il progetto del Crespi Mobility Hub, un polo dedicato non solo alla vendita di automobili, ma a servizi integrati per privati, professionisti e aziende. Nuovi showroom, un’area dedicata all’usato, spazi per flotte aziendali, noleggio e una service factory: un investimento che guarda al futuro del settore automotive e al rapporto con il territorio. Ne abbiamo parlato con Stefano Crespi, titolare dell’azienda.

Buongiorno Stefano. Ci racconta come nasce il progetto del Crespi Mobility Hub?

Nasce dalla volontà di evolvere insieme al mercato e alle esigenze dei clienti. Oggi la mobilità non significa più soltanto acquistare un’automobile, ma avere a disposizione servizi, consulenza e soluzioni personalizzate. Abbiamo quindi deciso di ampliare la nostra sede storica di Lozza e creare un hub capace di rispondere alle necessità di famiglie, professionisti e aziende.

Che cosa troveranno i clienti nel nuovo hub?

Ci saranno gli showroom dedicati a Volkswagen, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali, ma anche nuovi spazi completamente ripensati. Uno dei progetti più importanti riguarda il nuovo showroom dedicato alle vetture usate, un settore che oggi richiede grande competenza e trasparenza. Vogliamo offrire un’esperienza ordinata, professionale e di qualità, con vetture selezionate e garantite, adeguando l’esperienza d’acquisto e di post-vendita di un’auto usata allo standard del nuovo.

Il mercato dell’auto sta vivendo grandi trasformazioni. Come le state affrontando?

È un momento di cambiamento profondo, tra nuove tecnologie, formule di utilizzo diverse e nuove abitudini dei clienti. Noi crediamo che il valore aggiunto sia continuare a essere vicini alle persone, offrendo servizi sempre più completi. Per questo il Crespi Mobility Hub non sarà soltanto una concessionaria, ma un centro dedicato alla mobilità a 360 gradi.

Uno degli aspetti centrali sarà anche la nuova service factory. Di cosa si tratta?

Abbiamo previsto uno spazio operativo dedicato alla preparazione delle vetture nuove e usate. Qui le auto verranno controllate, gestite e preparate con processi più efficienti prima della consegna finale. È un passaggio fondamentale per garantire qualità, attenzione al dettaglio e rapidità.

Grande attenzione sarà rivolta anche alle aziende e ai professionisti.

Assolutamente sì. Nel nuovo hub ci sarà un’area dedicata al settore fleet e ai veicoli commerciali. Artigiani, imprese e professionisti potranno trovare un interlocutore unico per il noleggio a breve e lungo termine e la gestione delle flotte aziendali, oltre che ad una corsia rapida e dedicata per gli interventi service. Oggi molte aziende cercano soluzioni flessibili e vogliamo essere pronti a offrire risposte concrete.

Una grande novità sarà poi il Centro Allestimenti grazie al quale saremo un polo esclusivo per l’allestimento interno di furgoni, dai sistemi di fissaggio dei carichi alle soluzioni di trasporto mobili.

Che cosa rappresenta, personalmente, questo nuovo capitolo?

La nostra storia parte da oltre settant’anni di attività e di rapporti costruiti con generazioni di clienti. Per noi è un passaggio importante. Il Crespi Mobility Hub vuole essere il punto d’incontro tra tradizione e innovazione: da una parte la storicità e la relazioni personali che fin dai tempi di mio padre sono sempre state una nostra prerogativa, dall’altra la volontà di costruire un modello moderno di mobilità, capace di accompagnare i clienti nel tempo.