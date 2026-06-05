Croce Rossa Luino e Valli celebra 40 anni di umanità: una settimana di eventi aperti alla comunità

Quarant’anni di storia, impegno e solidarietà al servizio della comunità. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Luino e Valli celebra nel 2026 il prestigioso traguardo dei quarant’anni dalla propria fondazione con una settimana di eventi, incontri, momenti istituzionali e iniziative aperte a tutta la cittadinanza.

La manifestazione, intitolata “40 Anni di Umanità”, si svolgerà dal 6 al 14 giugno con il patrocinio dei 23 Comuni serviti dal Comitato di Luino e Valli, delle Comunità Montane del Verbano e del Piambello, della Provincia di Varese e rappresenterà un’importante occasione per ripercorrere la storia del Comitato, valorizzare il ruolo dei volontari e promuovere i principi umanitari che guidano quotidianamente l’azione della Croce Rossa.

Venerdì 12 giugno alle ore 20.30, presso Palazzo Verbania, si terrà un incontro dedicato al Diritto Internazionale Umanitario, tema centrale per il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

La giornata di sabato 13 giugno, presso l’area Svit in centro a Luino, sarà dedicata alla comunità con screening sanitari gratuiti al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00, attività formative sulle manovre salvavita al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, momenti conviviali e un grande concerto serale alle ore 20.45 con gli Asilo Republic, tribute band di Vasco Rossi, organizzato in collaborazione con la Nuova Pro Loco Città di Luino. Sabato 13 giugno alle ore 18.00, presso Palazzo Verbania, vedrà inoltre la presentazione del progetto “Un ponte verso l’inclusione” sull’invecchiamento attivo ed il contrasto alle solitudini involontarie, la consegna delle benemerenze ai volontari che si sono distinti nel servizio e l’apertura di una mostra di immagini e memorie storiche che racconterà quattro decenni di attività sul territorio.

Il momento più solenne delle celebrazioni sarà domenica 14 giugno. Alle ore 10.00 partirà da piazza XX Settembre a Germignaga il corteo accompagnato dalla Fanfara della Croce Rossa Italiana che raggiungerà Luino attraversando il ponte che collega i due comuni. Durante la manifestazione avrà luogo l’attesa intitolazione del Ponte Luino-Germignaga ai Volontari della Croce Rossa Italiana, un gesto simbolico e carico di significato volto a rendere omaggio a generazioni di donne e uomini che hanno dedicato il proprio tempo al servizio degli altri. Nel corso della giornata, presso l’area Svit in centro a Luino, si svolgeranno inoltre i saluti istituzionali alle ore 12.00, una simulazione di emergenza aperta al pubblico alle ore 15.00. Seguirà infine, presso Palazzo Verbania, alle ore 17.00 un aperitivo di ringraziamento aperto al pubblico.

Per tutta la giornata di sabato 13 giugno ed il pranzo di domenica 14 giugno la Nuova Proloco Città di Luino garantirà, presso l’area Svit in centro a Luino, uno stand gastronomico aperto al pubblico. Sempre nella medesima location i giovani della Croce Rossa organizzeranno attività didattiche pensate per i bambini durante tutto il fine settimana.

Le celebrazioni saranno arricchite dalla presenza della mostra fotografica di Ibrahim Malla, fotografo delle missioni internazionali umanitarie della Croce Rossa Italiana, le cui immagini raccontano l’impegno umanitario nei contesti di crisi e di emergenza in tutto il mondo. Mostra che potrà essere visionata da martedì 9 giugno a domenica 14 giugno presso Palazzo Verbania nei seguenti orari: tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00. Domenica 14 giugno sarà inoltre possibile incontrare personalmente l’autore durante l’aperitivo di chiusura alle ore 17.00.

Tra gli appuntamenti più sentiti figura anche la Santa Messa in memoria dei volontari scomparsi, sabato 6 giugno, occasione per ricordare con gratitudine il loro prezioso contributo alla crescita del Comitato e della comunità locale e per inaugurare la nuova ambulanza 4×4 in dotazione del comitato per il servizio di emergenza ed urgenza sul territorio.

A chiudere la settimana di celebrazioni, domenica 14 giugno alle ore 19.30, sarà la tradizionale Foundation Dinner, prevista presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, momento conviviale dedicato a volontari, sostenitori e amici della Croce Rossa (prenotazioni contattando la sede CRI di Luino al numero 0332.510.444).

«”40 Anni di Umanità” – commentano gli organizzatori – non sarà soltanto una festa, ma soprattutto un’occasione per rinnovare il legame tra la Croce Rossa e il territorio, ricordando il valore del volontariato, della solidarietà e dell’impegno quotidiano verso chi si trova in difficoltà. Un patrimonio di esperienza e umanità che da quarant’anni continua a rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità del Luinese».